zРадио написав:

Вкладчик1234 написав: Думаю, что "кредиторы" начали замечать, что "пирамида ОВГЗ" без внешней поддержки может рухнуть.

Поэтому решили продлить пикничок, и подставить пока что виртуальный костыль, в виде заявления МВФ, чтоб немного успокоить "инвесторов"



Плюс никто не знает что там будет с газом с нового года. Может вообще целесообразнее будет сдать ГТС на лом. И чтоб не допустить "народных волнений", МВФ превентивно выпустил "заявление о поддержке". Заодно можно будет ещё покормить "европейских газо-трейдеров" в счёт кредита Думаю, что "кредиторы" начали замечать, что "пирамида ОВГЗ" без внешней поддержки может рухнуть.Поэтому решили продлить пикничок, и подставить пока что виртуальный костыль, в виде заявления МВФ, чтоб немного успокоить "инвесторов"Плюс никто не знает что там будет с газом с нового года. Может вообще целесообразнее будет сдать ГТС на лом. И чтоб не допустить "народных волнений", МВФ превентивно выпустил "заявление о поддержке". Заодно можно будет ещё покормить "европейских газо-трейдеров" в счёт кредита

На первый взгляд это может показаться парадоксом, но договоренности с МВФ о новых программах стимулируют не укрепление, а ослабление гривны. Причем, что важно, договоренность - это причина будущей девальвации, а не следствие предшествующих ей событий.Вероятно, что связано все это с эмиссионными ожиданиями рынка. Деньги МВФ, получаемые в виде Специальных прав заимствования (SDR), отправляются преимущественно в ЗВР, что позволяет НБУ увеличивать гривневую массу. А где в итоге оказывается эмиссионная гривна, мы хорошо знаем и по октябрю-декабрю 2008-го, и по июню-сентябрю 2014-го - на межбанке, создавая жесткий дефицит валюты.Так в 2008-м с момента старта кризиса и до договоренности с МВФ, достигнутой 29-го октября, гривна потеряла только (100% - 4,96 / 5,5) = 10%. А после достижения договоренности (100% - 5,5 / 8 ) = 31%.В 2014-м ситуация схожая - до договоренности о новой программе, достигнутой 1 мая, величина девальвации составила (100% - 8 / 11,4) = 30%, а после нее (100% - 11,4 / 23,5) = 51%.Поэтому, не знаю, кто как, но я не склонен рассматривать новость о согласовании новой кредитной программы, как позитивную для гривны. Тем более, на фоне нарастающих дефицита Бюджета и отрицательного сальдо торговли...