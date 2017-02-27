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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2963296429652966>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 401
Не нижче 24.50
52%
209
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
23
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
12%
50
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:12

  zРадио написав:
  orest написав:Форум читають люди з різним рівнем інформованості і знань. Хтось може і повірити в такі нісенітниці, які транслює це радіо... :twisted:


Вы бы для начала посмотрели, за что свои последние плюсики заработали :D Подсказка - за оскорбления в мой адрес. Вот вам и разный уровень форумчан... Кто-то здесь ради дискуссии, кто-то - комплексы ублажать. Так что нечего хвост распускать! Есть что возразить по сути - милости прошу и всегда рад конструктиву!


Думал, что попал на "политические дискуссии" с валютным уклоном. Но здесь, как верно подметили еще и проценты можно получить, значит ошибки нет. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:13

  centurionus написав:То був натяк. Добре, що у вас там розлучень немає. За законом Ваша хіба що ложка (і то не факт, можливі варіанти). Не чиніть "насильства в сім'ї", бо нині виселять і з власної, особистої оселі.
Самий егоістичний контракт - фікція у нас, в принципі. Він не може обмежувати права, надані законом. Будь-який суд розтлумачить.
Звичайно, зичу Вам сімейного щастя. Але пильність не завадить.

женщины очень коварные существа на самом деле , сегодня может принести море удовольствия , завтра подать на тебя в суд, а послезавтра , пока еще нету повестки принести еще море удовольствия , еще неделю приносить удовольствие пока не придет повестка в суд , а потом сделать вид будто бы не знает о чем речь :twisted:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:16

  Мизантрóп написав:
  asti написав:
  дарий написав:Должны таки по налу пробить 23.5
Судя по графикам, следующее локальное дно - 23;
с последующим отскоком в район 24...
Доколе наш доллар будет дешеветь :lol:
Не знаю доколе будет дешеветь ВАШ доллар, мой перестал дешеветь на уровне 24,75... ;) ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ох и горячая неделька ожидает нас друзья.

Сначала предвижу гучный зрадострастный стон патриотычной спильноты, после того как окажется что наш новый сине звездный папик немножко вытрет ноги об жовто-блакытные хотелки и прогнет, ради своих интересов, на крайне невыгодные условия. Лугандонских там престарелых сепаров вобьет каленым сапогом в глотку страны на условиях широчайшей автономии. По газу там заставит отказаться от всех претензий и вынудит подписаться на небольшие объемы транзита. И, как вишенка на торте, снимет все санкции с РФ.

Ну а затем предсмертный стон загнанных аленей, подсчитывающих насколько их матрас сдулся после падения курса ниже отметки 23.4. И подумывающих бежать штурмовать обменки, пока их грязные зеленые бумажки кому нибудь нужны.

Жду с нетерпением...
Востаннє редагувалось escobar в Нед 08 гру, 2019 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:женщины очень коварные существа на самом деле , сегодня может принести море удовольствия , завтра подать на тебя в суд, а послезавтра , пока еще нету повестки принести еще море удовольствия , еще неделю приносить удовольствие пока не придет повестка в суд , а потом сделать вид будто бы не знает о чем речь


Яма особым оптимизмом в личной жизни не блешет...
Мабуть, слегка рубануло.... :oops:
То таке.
Это долгий и трудный путь к Нирване... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... коротше, долар значно рости не буде, поки при владі Зе! :D
- то можна форум закривати на 4р. - ну, чи профіль змінити.....
- наприклад, "кулінарно-рибальсько-пиво-автомобільний ринок" :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:- то можна форум закривати на 4р. - ну, чи профіль змінити.....
- наприклад, "кулінарно-рибальсько-пиво-автомобільний ринок"
есть такие
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:коротше, долар значно рости не буде, поки при владі Зе!

За такі діла вуйцьо Бєня горло перегризе...вже біля НБУ бузить.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Глупости, чем хорош рынок, уже завтра Мизантроп с Баксиком уже "отрекутся от сказанного"... :oops: :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:49

  дарий написав:Глупости, чем хорош рынок, уже завтра Мизантроп с Баксиком уже "отрекутся от сказанного"... :oops: :lol:

хоть вчера,я немой
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