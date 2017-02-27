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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 гру, 2019 23:12
zРадио написав: orest написав:
Форум читають люди з різним рівнем інформованості і знань. Хтось може і повірити в такі нісенітниці, які транслює це радіо...
Вы бы для начала посмотрели, за что свои последние плюсики заработали
Подсказка - за оскорбления в мой адрес. Вот вам и разный уровень форумчан... Кто-то здесь ради дискуссии, кто-то - комплексы ублажать. Так что нечего хвост распускать! Есть что возразить по сути - милости прошу и всегда рад конструктиву!
Думал, что попал на "политические дискуссии" с валютным уклоном. Но здесь, как верно подметили еще и проценты можно получить, значит ошибки нет.
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Додано: Нед 08 гру, 2019 23:13
centurionus написав:
То був натяк. Добре, що у вас там розлучень немає. За законом Ваша хіба що ложка (і то не факт, можливі варіанти). Не чиніть "насильства в сім'ї", бо нині виселять і з власної, особистої оселі.
Самий егоістичний контракт - фікція у нас, в принципі. Він не може обмежувати права, надані законом. Будь-який суд розтлумачить.
Звичайно, зичу Вам сімейного щастя. Але пильність не завадить.
женщины очень коварные существа на самом деле , сегодня может принести море удовольствия , завтра подать на тебя в суд, а послезавтра , пока еще нету повестки принести еще море удовольствия , еще неделю приносить удовольствие пока не придет повестка в суд , а потом сделать вид будто бы не знает о чем речь
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Нед 08 гру, 2019 23:16
Мизантрóп написав: asti написав: дарий написав:
Должны таки по налу пробить 23.5
Судя по графикам, следующее локальное дно - 23;
с последующим отскоком в район 24...
Доколе наш доллар будет дешеветь
Не знаю доколе будет дешеветь ВАШ доллар, мой перестал дешеветь на уровне 24,75...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Нед 08 гру, 2019 23:23
Ох и горячая неделька ожидает нас друзья.
Сначала предвижу гучный зрадострастный стон патриотычной спильноты, после того как окажется что наш новый сине звездный папик немножко вытрет ноги об жовто-блакытные хотелки и прогнет, ради своих интересов, на крайне невыгодные условия. Лугандонских там престарелых сепаров вобьет каленым сапогом в глотку страны на условиях широчайшей автономии. По газу там заставит отказаться от всех претензий и вынудит подписаться на небольшие объемы транзита. И, как вишенка на торте, снимет все санкции с РФ.
Ну а затем предсмертный стон загнанных аленей, подсчитывающих насколько их матрас сдулся после падения курса ниже отметки 23.4. И подумывающих бежать штурмовать обменки, пока их грязные зеленые бумажки кому нибудь нужны.
Жду с нетерпением...
Востаннє редагувалось escobar
в Нед 08 гру, 2019 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 гру, 2019 23:25
yama написав:
женщины очень коварные существа на самом деле , сегодня может принести море удовольствия , завтра подать на тебя в суд, а послезавтра , пока еще нету повестки принести еще море удовольствия , еще неделю приносить удовольствие пока не придет повестка в суд , а потом сделать вид будто бы не знает о чем речь
Яма особым оптимизмом в личной жизни не блешет...
Мабуть, слегка рубануло....
То таке.
Это долгий и трудный путь к Нирване...
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дарий
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Додано: Нед 08 гру, 2019 23:38
... коротше, долар значно рости не буде, поки при владі Зе!
- то можна форум закривати на 4р. - ну, чи профіль змінити.....
- наприклад, "кулінарно-рибальсько-пиво-автомобільний ринок"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 08 гру, 2019 23:39
Долярчик написав:
- то можна форум закривати на 4р. - ну, чи профіль змінити.....
- наприклад, "кулінарно-рибальсько-пиво-автомобільний ринок"
есть такие
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Нед 08 гру, 2019 23:42
Долярчик написав:
коротше, долар значно рости не буде, поки при владі Зе!
За такі діла вуйцьо Бєня горло перегризе...вже біля НБУ бузить.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Нед 08 гру, 2019 23:49
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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