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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2963296429652966

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 401
Не нижче 24.50
52%
209
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
23
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
12%
50
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 00:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

что вам надо знать об мвф

https://youtu.be/ZEZnjo39soU
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 00:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

скорее всего доллар будет рости на таких факторах:
1) в нормандии прорыва не будет
2) транзит газа остановят
3) аукционов не будет до 14 января
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 00:56

Всем спасибо за ответы!
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