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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 гру, 2019 00:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
что вам надо знать об мвф
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 09 гру, 2019 00:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
скорее всего доллар будет рости на таких факторах:
1) в нормандии прорыва не будет
2) транзит газа остановят
3) аукционов не будет до 14 января
Додано: Пон 09 гру, 2019 00:56
Всем спасибо за ответы!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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