Додано: Пон 09 гру, 2019 01:35

escobar написав: Ну а затем предсмертный стон загнанных аленей, подсчитывающих насколько их матрас сдулся после падения курса ниже отметки 23.4. И подумывающих бежать штурмовать обменки, пока их грязные зеленые бумажки кому нибудь нужны.



Жду с нетерпением... И подумывающих бежать штурмовать обменки, пока их грязные зеленые бумажки кому нибудь нужны.Жду с нетерпением...

Если у матрасиках нету времени заниматься этим вопросом? Если курс будет девальвировать, то обменники резко поднимут цену, и курс за 1-3 дня сразу может быть 26-28.8+, по этому, что если нет времени ездить сдавать макулатуру?Я в 2018 год сдал 28 и по 27 зимой и по 26.5. Потом осенью за 2-3 дня девальвировалось под 27.5. (на сколько я помню, то ребята на курс.ком.уа там ругались, они, даже, такой скачек не прогнозировали). Если меня нету в стране. Хорошо, если я есть в Киеве, то что мне брать банки стеклянные по 50к$ и бегать сдавать или снимать, продавать? Пока мне очередь из АК-47 не полетит в мою сторону? обменник или банка может слить.Если Вы работаете, и вам платят по 20$/час, то я должен уволится с работы и бегать как алень и сдавать макулатуру?