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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 гру, 2019 00:56
Всем спасибо за ответы!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 09 гру, 2019 01:33
Книгу не читал. Только интервью в фильме Zeitgeist видел. Но я не склонен демонизировать МВФ, в первую очередь это ростовщик с понятным интересом - процентным, а потом уже - институт помощи. В большинстве кейсов Фонд по естественным причинам работает в странах с гнилыми элитами. Отсюда и неутешительная статистика - успешных примеров меньше, чем неуспешных
Додано: Пон 09 гру, 2019 01:35
Если у матрасиках нету времени заниматься этим вопросом? Если курс будет девальвировать, то обменники резко поднимут цену, и курс за 1-3 дня сразу может быть 26-28.8+, по этому, что если нет времени ездить сдавать макулатуру?
Я в 2018 год сдал 28 и по 27 зимой и по 26.5. Потом осенью за 2-3 дня девальвировалось под 27.5. (на сколько я помню, то ребята на курс.ком.уа там ругались, они, даже, такой скачек не прогнозировали). Если меня нету в стране. Хорошо, если я есть в Киеве, то что мне брать банки стеклянные по 50к$ и бегать сдавать или снимать, продавать? Пока мне очередь из АК-47 не полетит в мою сторону? обменник или банка может слить.
Если Вы работаете, и вам платят по 20$/час, то я должен уволится с работы и бегать как алень и сдавать макулатуру?
Додано: Пон 09 гру, 2019 09:13
На каких уровнях откроется сегодня межбанк:
а. 23,5
б. 23,6 /мой прогноз/
в. 23,7
Кто что думает??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 09 гру, 2019 09:14
Сутра смотрим вверх?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 гру, 2019 09:15
23.70-23.72
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 09 гру, 2019 09:24
Факт, что вы зарабатываете как недорогая тайская проститутка это ещё не повод игнорировать валютные качели!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 09 гру, 2019 09:24
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