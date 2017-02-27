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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2961296229632964

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 402
Не нижче 24.50
52%
210
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
23
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
12%
50
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 00:56

Всем спасибо за ответы!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 01:33

  yama написав:вспоминается
Джон Перкинс исповедь экономического убийцы
я уже не раз и даже не два напоминал об этой книге, но что-то никто не воспринимает ее в всерьез :(


Книгу не читал. Только интервью в фильме Zeitgeist видел. Но я не склонен демонизировать МВФ, в первую очередь это ростовщик с понятным интересом - процентным, а потом уже - институт помощи. В большинстве кейсов Фонд по естественным причинам работает в странах с гнилыми элитами. Отсюда и неутешительная статистика - успешных примеров меньше, чем неуспешных
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 01:35

  escobar написав:Ну а затем предсмертный стон загнанных аленей, подсчитывающих насколько их матрас сдулся после падения курса ниже отметки 23.4. И подумывающих бежать штурмовать обменки, пока их грязные зеленые бумажки кому нибудь нужны.

Жду с нетерпением...


Если у матрасиках нету времени заниматься этим вопросом? Если курс будет девальвировать, то обменники резко поднимут цену, и курс за 1-3 дня сразу может быть 26-28.8+, по этому, что если нет времени ездить сдавать макулатуру?

Я в 2018 год сдал 28 и по 27 зимой и по 26.5. Потом осенью за 2-3 дня девальвировалось под 27.5. (на сколько я помню, то ребята на курс.ком.уа там ругались, они, даже, такой скачек не прогнозировали). Если меня нету в стране. Хорошо, если я есть в Киеве, то что мне брать банки стеклянные по 50к$ и бегать сдавать или снимать, продавать? Пока мне очередь из АК-47 не полетит в мою сторону? обменник или банка может слить.

Если Вы работаете, и вам платят по 20$/час, то я должен уволится с работы и бегать как алень и сдавать макулатуру? :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 09:13

На каких уровнях откроется сегодня межбанк:
а. 23,5
б. 23,6 /мой прогноз/
в. 23,7
Кто что думает??
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asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 09:14

Сутра смотрим вверх?
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 09:15

  asti написав:На каких уровнях откроется сегодня межбанк:
а. 23,5
б. 23,6 /мой прогноз/
в. 23,7
Кто что думает??


23.70-23.72
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 09:24

  proftpd66 написав:
  escobar написав:Ну а затем предсмертный стон загнанных аленей, подсчитывающих насколько их матрас сдулся после падения курса ниже отметки 23.4. И подумывающих бежать штурмовать обменки, пока их грязные зеленые бумажки кому нибудь нужны.
Если Вы работаете, и вам платят по 20$/час, то я должен уволится с работы и бегать как алень и сдавать макулатуру? :mrgreen:
Факт, что вы зарабатываете как недорогая тайская проститутка это ещё не повод игнорировать валютные качели!! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 09:24

  asti написав:На каких уровнях откроется сегодня межбанк:
а. 23,5
б. 23,6 /мой прогноз/
в. 23,7
Кто что думает??


Лучше бы он вообще не открывался. :mrgreen:
П.С. 23.7 - 23.72
Alex2007
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