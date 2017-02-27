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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2969297029712972

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 405
Не нижче 24.50
52%
211
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
13%
51
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:17

  Искатель написав:
  escobar написав:Завтрашний лимит никак не отменяет план привлечь до конца года дополнительные 16 млрд на аукционах.
Думай--те...

Евросоюз дает 15 млн. евро. Это как раз 13 ярдов гривни. Т.е. достаточно привлечь завтра 3 ярда - и вопрос закрыт.

500 млн конечно же.
yp1ripe
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:27

  yp1ripe написав:
  Искатель написав:
  escobar написав:Завтрашний лимит никак не отменяет план привлечь до конца года дополнительные 16 млрд на аукционах.
Думай--те...

Евросоюз дает 15 млн. евро. Это как раз 13 ярдов гривни. Т.е. достаточно привлечь завтра 3 ярда - и вопрос закрыт.

500 млн конечно же.

Конечно, 500 :) Так бывает, когда одним глазом в один монитор смотришь, а другим- в другой. Прошу прощения за опечатку :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:39

Я всё понял)) -МБ ждёт Вовку и его новостей)!!!!!
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:51

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з................09.12.2019...............10.12.2019
дата розрахунку...............06.12.2019...............09.12.2019
Долар США......................2372,4789................2368,8511
После полудня доллар отыграл чуть больше копейки.
Открылись на 2 копейки ниже закрытия пятницы. После традиционной утренней 20-минутной паузы опустились на 2 копейки. После 11 потеряли еще копейку. Незадолго до полудня усилия регулятора, который был неоднократно замечен на торгах, принесли результат - котировки за короткий промежуток времени выросли на 5.5 копеек, оказавшись чуть выше уровня закрытия пятницы.
После полудня котировки продолжили рост, поднявшись на 2 копейки, а потом на полкопейки откатившись. После весьма раннего и недолгого обеденного перерыва опустились на 2 копейки, немного постояли, приподнялись на копейку и стабилизировались.
Официальный курс встретили котировками 23.7100 - 23.7300. За день котировки выросли на 3 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно закрытия предыдущей сессии.
Сессия прошла живенько, с многократными сменами направления, но общий разброс котировок уложился в весьма скромные 7.5 копеек. Впрочем, по сравнению с несколькими предыдущими сессиями, это похоже на динамику.

Этот день в истории:
2017 - 2710.93 (-342)
2018 - 2782.42 (-414)

2016 - 2587.93
2015 - 2289.49
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:01

  escobar написав:Завтрашний лимит никак не отменяет план привлечь до конца года дополнительные 16 млрд на аукционах.
Думай--те...


где гарантии что нерезы не уйдут в один прекрасный день?

и кому давать подсрачники, если они начнут выходить? :mrgreen: :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:14

proftpd66 а кто ж их просто так отпустит? введут ограничения на покупку валюты или вообще реструктуризация всего портфеля лет на десять-двадцать. были уже прецеденты в истории соседних государств
stellassvitonline
 
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