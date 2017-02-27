500 млн конечно же.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 гру, 2019 15:17
Додано: Пон 09 гру, 2019 15:27
Конечно, 500 Так бывает, когда одним глазом в один монитор смотришь, а другим- в другой. Прошу прощения за опечатку
Додано: Пон 09 гру, 2019 15:51
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з................09.12.2019...............10.12.2019
дата розрахунку...............06.12.2019...............09.12.2019
Долар США......................2372,4789................2368,8511
После полудня доллар отыграл чуть больше копейки.
Открылись на 2 копейки ниже закрытия пятницы. После традиционной утренней 20-минутной паузы опустились на 2 копейки. После 11 потеряли еще копейку. Незадолго до полудня усилия регулятора, который был неоднократно замечен на торгах, принесли результат - котировки за короткий промежуток времени выросли на 5.5 копеек, оказавшись чуть выше уровня закрытия пятницы.
После полудня котировки продолжили рост, поднявшись на 2 копейки, а потом на полкопейки откатившись. После весьма раннего и недолгого обеденного перерыва опустились на 2 копейки, немного постояли, приподнялись на копейку и стабилизировались.
Официальный курс встретили котировками 23.7100 - 23.7300. За день котировки выросли на 3 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно закрытия предыдущей сессии.
Сессия прошла живенько, с многократными сменами направления, но общий разброс котировок уложился в весьма скромные 7.5 копеек. Впрочем, по сравнению с несколькими предыдущими сессиями, это похоже на динамику.
Этот день в истории:
2017 - 2710.93 (-342)
2018 - 2782.42 (-414)
2016 - 2587.93
2015 - 2289.49
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:01
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:14
proftpd66 а кто ж их просто так отпустит? введут ограничения на покупку валюты или вообще реструктуризация всего портфеля лет на десять-двадцать. были уже прецеденты в истории соседних государств
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