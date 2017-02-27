Начали добровольно, без суда, возвращать...
п.с. вероятно беня приобрёл сразу два принтера , один баксы печатает , второй гривну...,с навара купит для евро...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 гру, 2019 18:50
Начали добровольно, без суда, возвращать...
п.с. вероятно беня приобрёл сразу два принтера , один баксы печатает , второй гривну...,с навара купит для евро...
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 09 гру, 2019 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 гру, 2019 18:56
Что значит "возвращать"?
В "этой стране" нет никаких "экономически обоснованных" способов заработать, кроме вложения в государственные пирамиды (от разных эмитентов, подконтрольных государству)
Возможно сейчас государственные пирамиды начали конкурировать между собой за деньги?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 гру, 2019 19:00
Скільки грошей які не працюють на економіку. І це є реальна картина сучасної України. Навіщо працювати, якщо у корупційній країні із купою ризиків для бізнесу є ОВДП або депосертифікати НБУ із такою відсотковою ставкою які гарантуються державою.
Цю ліквідність банківського сектору потрібно кудись прилаштовувати. Інакше при будь кому невдалому на України сценарії розвитку подій, така ліквідність може створити величезні проблеми.
Ніхто не хоче вкладати кошти в справу поки є можливість позичити їх державі під шалені відсотки.
Раніше мали схему руху коштів: Населення-Банки-Кредити пов'язаним особам власників банків. А тепер Населення-Банки-ОВДП (особливо по валюті). Що в першому що в другому випадку не створюється продукту із доданою вартістю. І там і там держава платить в кінцевому варіанті. От тільки питання звідки Держава має взяти ці гроші? Перепозичити - так. Але ж для цього потрібно створювати продукт із доданою вартістю, а його не має. От і виходить замкнуте коло.
Я не нагнітаю. Просто як Реаліст дивлюсь на ситуацію. Якщо в найближчий рік-два відбудуться зміни - то все добре. Якщо ж продовжимо таким же темпом, то новий кратний девал не за горами...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 09 гру, 2019 19:00
Додано: Пон 09 гру, 2019 19:12
лучше бы новости перепостили
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 09 гру, 2019 19:22
Англійський апеляційний суд 9 грудня почав слухання у справі про "борг Януковича" перед РФ, повідомляється на судовому сайті The supreme court. Суд почав слухання щодо оскарження рішення Високого суду Лондона від 29 березня 2017 року по справі про єврооблігації на $ 3 млрд, які РФ надала Україні в кінці 2013 року як кредит. Міністр фінансів України Оксана Маркарова в своєму Facebook заявила, що Україна готова до суду з «боргу Януковича». «Юридична команда Мінфіну в повній готовності до представлення інтересів України в Лондоні, де дуже скоро сьогодні почнуться слухання у Верховному суді», - написала Маркарова. Рішення суду стане відомо 12 грудня.
Росія збільшила суму вимог за євробондами (так званий борг Януковича - прим.ред.) номінальною вартістю у 3 млрд доларів із урахуванням нарахованих відсотків до приблизно 4,5 млрд доларів.
Додано: Пон 09 гру, 2019 20:10
Через 3 дня узнаем, похудеет ли ненька на 4,5 арбуза. Дальше аппеляции тянуть нельзя в англ. праве. А может кредит мвф под это и дали
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Додано: Пон 09 гру, 2019 20:28
Рано начал злорадствовать, надо было сначала почитать про процедуру. А на пару лет этот процесс ещё затянется. Как минимум. Ненька не похудеет, а продолжит все это время жиреть. МВФ об этом прекрасно знает и программу дал отнюдь не под возврат. Там в ней всё будет расписано. На возврат Х*йлу МВФ не даст никому и никогда. А там, смотришь, и Х*йло сдохнет, или рашка умрёт ...
Додано: Пон 09 гру, 2019 20:44
Ну да , скоро найдём клад золотых скифских ложек , и запануемо.
Додано: Пон 09 гру, 2019 21:05
Ну фотошопы зачем тащить?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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