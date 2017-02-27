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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2972297329742975

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 407
Не нижче 24.50
52%
211
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
13%
52
Всього голосів : 407
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Ну фотошопы зачем тащить?
красиво,даже оксан зарепостил себе https://softranger.livejournal.com/786712.html#comments
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:55

  vovan_prm написав:Ну фотошопы зачем тащить?


Так *ули,если по валюте вообще никаких движений)))

Узкая обменка вечером,23.60 на 23.72,даже в воскресенье был видимо движ на приём,курсы были 75 на 85,а в субботу вообще 75 на 90.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:59

Кстати по земле.
В попытках собрать голоса За во втором чтении - уже спустились с 200 тысяч га на нос, потом до 100 тысяч, видимо сбор голосов идёт тяжело - спустились до 50 тысяч га.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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