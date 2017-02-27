Додано: Пон 09 гру, 2019 21:59

Кстати по земле.

В попытках собрать голоса За во втором чтении - уже спустились с 200 тысяч га на нос, потом до 100 тысяч, видимо сбор голосов идёт тяжело - спустились до 50 тысяч га.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.