красиво,даже оксан зарепостил себе
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 гру, 2019 21:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
красиво,даже оксан зарепостил себе
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Пон 09 гру, 2019 21:55
Так *ули,если по валюте вообще никаких движений)))
Узкая обменка вечером,23.60 на 23.72,даже в воскресенье был видимо движ на приём,курсы были 75 на 85,а в субботу вообще 75 на 90.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 09 гру, 2019 21:59
Кстати по земле.
В попытках собрать голоса За во втором чтении - уже спустились с 200 тысяч га на нос, потом до 100 тысяч, видимо сбор голосов идёт тяжело - спустились до 50 тысяч га.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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