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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 гру, 2019 22:56
С телеграмм-канала Коммерсанта:
"На саммите «нормандской четверки» в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения.
Причиной этого, по информации “Ъ”, стала позиция Киева, чьи представители заявили, что не сумеют обеспечить отвод своих военных".
Ну это понятно.
А вот то, что по газу не договорились - это сюрприз,для всех, в т.ч. и для гривны.
Сложно все будет, так что не все так однозначно с курсами.
По сути вроде только договор по пленных до з1 декабря.
Газовая рубка ,очевидно, будет перед самым новым годом.
Ну одним, словом - турбулентность на валютном рынке обеспечена.
Востаннє редагувалось Автор77
в Пон 09 гру, 2019 23:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:04
Добрый вечер.
Сегодня общался с иностранцем-импортером, приехавшим в Украину заключить договора на закупку украинской продукции с невысокой степенью переработки и соответственно с невысокой добавочной стоимостью. Пообщались вежливо и доверительно, немного покурив травки. И я выяснил такую ситуацию. Его закупочные цены ~240-250 долларов за единицу товара, а в Украине ему могут предложить товар минимум по ~490-550 долларов. Опа-ча!!!! А это явная проблема для украинской экономики в целом, а не только для отдельных предприятий.
И это доказательство того, что экспорт Украины за пять лет последних из многопрофильного превратился фактически в однопрофильный - зерновые и конфетки Петра. Зерновые имеют еще неплохую доходность для сельскохозяйственных предприятий поэтому падение курса доллара на фоне роста мировых цен на зерно не является препятствием для экспорта зерновых, в отличии от другой экспортно-ориентированной ключевой украинской продукции, которой постепенно приходит капец. Сначала Украина потеряла ядерное оружие, потом потеряла химическую промышленность, потом автопроизводство, сейчас теряем металлургию и в перспективе земля, на которой живем и кормимся. Тенденция ужасна.
Из текущих целей, поставленных обществом и которые будут обязательно достигнуты, является цель по снижению инфляции до удобоваримого уровня. Это нужно для того, чтобы выгодно было заниматься предпринимательством, чтобы была возможность долгосрочного планирования развития предприятий, чтобы экономика запустила процесс само-оздоровления. Как только это произойдет государство запустит методы стимулирования развития приоритетных и перспективных отраслей экономики.
Что этому может помешать? Россия.... со своей сверх агрессивной экономической, военизированной, долгосрочной политикой. Честно говоря, других реальных угроз я пока не вижу.
В контексте доллара, остаюсь при своем мнении, что мы идем к 20. На сегодня доллар отыграл ожидания валютных трейдеров (спекулянтов) на прекращение истерик главы государства. Более того новый глава стал очень конструктивен и взялся за самые насущные государственные проблемы.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:23
Вкладчик1234 написав: Libo написав:
Откуда в стране взялось столько бабла и валюты?
Начали честно жить?
А раньше это всё Порох с корешами тырил?
В "этой стране" нет никаких "экономически обоснованных" способов заработать, кроме вложения в государственные пирамиды (от разных эмитентов, подконтрольных государству)
Страна необузданных возможностей и абсолютной безнаказанности для избранных.
Эльдорадо де юре и де факто.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:27
buratinyo написав:
Его закупочные цены ~240-250 долларов за единицу товара, а в Украине ему могут предложить товар минимум по ~490-550 долларов.
Опа-ча!!!! А это явная проблема для украинской экономики в целом, а не только для отдельных предприятий.
И это доказательство того, что экспорт Украины за пять лет последних из многопрофильного превратился фактически в однопрофильный - зерновые и конфетки Петра.
..............
В контексте доллара, остаюсь при своем мнении, что мы идем к 20
. На сегодня доллар отыграл ожидания валютных трейдеров (спекулянтов) на прекращение истерик главы государства. Более того новый глава стал очень конструктивен и взялся за самые насущные государственные проблемы
.
А що буде в проміжку між...?
Поки ми відновимо розвиток промисловості як нам жити до того часу? Будемо пропонувати одиницю товару за 600$ і чекати лоха який цей товар купить. Чи можливо на доходах із агросектору будемо піднімати все решта до поки в Україні залишаться тільки ті хто фізично не може звідси виїхати?
Ваші слова - це яскравий приклад теперішньої роботи ЗеКоманди. Проблему розуміють та вміють ідентифікувати. Але на жаль пропонують рішення які полегшують симптоми проблеми, але не викорінюють причин її виникнення. Уряд, земельна реформа, корупція, кумівство, "професіонали" на місцях.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:35
Автор77 написав:
С телеграмм-канала Коммерсанта:
"На саммите «нормандской четверки» в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения.
Причиной этого, по информации “Ъ”, стала позиция Киева, чьи представители заявили, что не сумеют обеспечить отвод своих военных".
Ну это понятно.
А вот то, что по газу не договорились - это сюрприз,для всех, в т.ч. и для гривны.
Сложно все будет, так что не все так однозначно с курсами.
По сути вроде только договор по пленных до з1 декабря.
Газовая рубка ,очевидно, будет перед самым новым годом.
Ну одним, словом - турбулентность на валютном рынке обеспечена.
4 декабря 2019 года российский экономический аналитик и эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин сообщил, что Россия приступила к демонтажу части оборудования, предназначенного для транзита газа через территорию Украины. Об этом специалист и кандидат исторических наук написал в российской версии журнала Forbes.
Уже цього тижня Туреччина почне заповнювати свою 140-кілометрову частку "Турецького потоку", а Болгарія – 11-кілометровий "Болгарський потік". Крім того, Болгарія готова вже з 1 січня забезпечувати транзитні поставки газу у Грецію та Північну Македонію. Болгарія готувалася забезпечвити постачання з 2020 року на випадок, якщо Україна не домовиться про транзит газу з Росією. Мовиться про "Тпрансбалканський газопровід", який іде і через Болгарію, розповів виконавчий директор "Булгартрансгазу" Володимир Малінов у коментарі "24 часа".
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:52
andrein написав:
4 декабря 2019 года российский экономический аналитик и эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин сообщил, что Россия приступила к демонтажу части оборудования, предназначенного для транзита газа через территорию Украины. Об этом специалист и кандидат исторических наук написал в российской версии журнала Forbes.
Аналитик и эксперт указал что конкретно демонтируется и где конкретно ?
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:53
Шото Одесса знает за курс.
Или макропрогнозы правительства перепутали (как и сами правительства, 28,2 - это было у Гройсмана). Это было бы прискоробно.
.. Уже 11 декабря бюджет будут принимать на сессии Одесского городского совета. «Думская» собрала самые интересные цифры из этого важного документа.
На 2020 год муниципальные финансисты прогнозируют курс доллара на уровне 28,2 гривен (в бюджете страны Кабмин спрогнозировал 27 гривен за доллар).
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:59
escobar написав: сірий написав: zzzzzz написав:
Виктория 23,95/24,00
Совсем ужался спред.
По традиции, к отскоку.
Ракетной дивизии стоит побеспокоиться, чтобы отскок в разрезе пары недель не пошел вниз
У меня вообще так нечасто выходит...
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Додано: Вів 10 гру, 2019 00:00
Realist написав: buratinyo написав:
Его закупочные цены ~240-250 долларов за единицу товара, а в Украине ему могут предложить товар минимум по ~490-550 долларов.
Опа-ча!!!! А это явная проблема для украинской экономики в целом, а не только для отдельных предприятий.
И это доказательство того, что экспорт Украины за пять лет последних из многопрофильного превратился фактически в однопрофильный - зерновые и конфетки Петра.
..............
В контексте доллара, остаюсь при своем мнении, что мы идем к 20
. На сегодня доллар отыграл ожидания валютных трейдеров (спекулянтов) на прекращение истерик главы государства. Более того новый глава стал очень конструктивен и взялся за самые насущные государственные проблемы
.
А що буде в проміжку між...?
Поки ми відновимо розвиток промисловості як нам жити до того часу? Будемо пропонувати одиницю товару за 600$ і чекати лоха який цей товар купить. Чи можливо на доходах із агросектору будемо піднімати все решта до поки в Україні залишаться тільки ті хто фізично не може звідси виїхати?
Ваші слова - це яскравий приклад теперішньої роботи ЗеКоманди. Проблему розуміють та вміють ідентифікувати. Але на жаль пропонують рішення які полегшують симптоми проблеми, але не викорінюють причин її виникнення. Уряд, земельна реформа, корупція, кумівство, "професіонали" на місцях.
Благодарю за комментарий. К сожалению, ответов на поставленные вопросы я не знаю.
Если Вы считаете, что команда Зеленского понимает или умеют идентифицировать сложные проблемы, то считаю это успехом и огромным шагом вперед для Украины.
Мне нравится, что среди всех проблем он выделил приоритетную - война на своей территории в течении пяти лет без существенных результатов, не введение военного положения при явной вооруженной агрессии извне в 2014 году, что стало причиной потери Крыма и развязывания войны в Луганской и Донецких областях.
Это сверхсложные задачи: остановить войну и раскрыть народу правду о майданах и их истинном заказчике.
Что касается озвученных Вами проблем, то это тьфу - замыливание глаз и увод внимания от главных проблем (монополизация в экономике достигла критических и деструктивных для государства размеров, предательство и гос.измена в самых высших органах власти, неспособность ВСУ отвоевать захваченные значительно более сильным агрессором территории).
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Додано: Вів 10 гру, 2019 00:02
buratinyo написав:
......
Добрый вечер.
Сегодня общался с иностранцем-импортером, приехавшим в Украину заключить договора на закупку украинской продукции с невысокой степенью переработки и соответственно с невысокой добавочной стоимостью. Пообщались вежливо и доверительно, немного покурив травки. И я выяснил такую ситуацию. Его закупочные цены ~240-250 долларов за единицу товара, а в Украине ему могут предложить товар минимум по ~490-550 долларов. Опа-ча!!!! А это явная проблема для украинской экономики в целом, а не только для отдельных предприятий.
И это доказательство того, что экспорт Украины за пять лет последних из многопрофильного превратился фактически в однопрофильный - зерновые и конфетки Петра. Зерновые имеют еще неплохую доходность для сельскохозяйственных предприятий поэтому падение курса доллара на фоне роста мировых цен на зерно не является препятствием для экспорта зерновых, в отличии от другой экспортно-ориентированной ключевой украинской продукции, которой постепенно приходит капец. Сначала Украина потеряла ядерное оружие, потом потеряла химическую промышленность, потом автопроизводство, сейчас теряем металлургию и в перспективе земля, на которой живем и кормимся. Тенденция ужасна.
Из текущих целей, поставленных обществом и которые будут обязательно достигнуты, является цель по снижению инфляции до удобоваримого уровня. Это нужно для того, чтобы выгодно было заниматься предпринимательством, чтобы была возможность долгосрочного планирования развития предприятий, чтобы экономика запустила процесс само-оздоровления. Как только это произойдет государство запустит методы стимулирования развития приоритетных и перспективных отраслей экономики.
.....
Вечера пока не очень добрые.
Не считаю, что "снижение инфляции до удобоваримого уровня" обеспечит подъём экономики вообще и промышленности, в частности. Низкий уровень инфляции само по себе неплохо, но экономика может вполне себе расти и при 10%-ой инфляции.
Ваш пример с иностранцем-импортером свидетельствует о том, что инфляция не главная наша проблема.
Тут проехались по Данилишину. Я не большой поклонник его высказываний. Но, на мой взгляд, курсовая политика этого года в корне неверна. И это не связано с тем, что я в долларе, я это спокойно переживу. Ваш второй абзац хорошо описывает ситуацию в промышленности и укрепление гривни явно не способствует решению проблем.
Нынешнее укрепление никак не обосновано экономически, а носит чисто спекулятивный характер.
Тут приводили пример Чехии, но там причины совершенно другие. Там были инвестиции и развитие экономики.
У нас, как признаёт и НБУ, - ОВГЗ и заробитчане.
Курс, конечно, можно сделать и 20, и ниже (как тут писали, и 16, и 13), но результат будет печальный. Для экономики и страны. Хотя при этом можем получить очень низкую инфляцию и огромные (по нашим меркам) ЗВР. Толку с того.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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