Додано: Пон 09 гру, 2019 23:04

ЛАД написав: Украинская металлургия завершит год с рекордно низкими показателями производства стали

"Укрметаллургпром" обеспокоен ситуацией, сложившейся в горно-металлургической отрасли





https://delo.ua/business/ukrainskaja-metallurgija-zavershit-god-s-rekordn-361753

Добрый вечер.Сегодня общался с иностранцем-импортером, приехавшим в Украину заключить договора на закупку украинской продукции с невысокой степенью переработки и соответственно с невысокой добавочной стоимостью. Пообщались вежливо и доверительно, немного покурив травки. И я выяснил такую ситуацию. Его закупочные цены ~240-250 долларов за единицу товара, а в Украине ему могут предложить товар минимум по ~490-550 долларов. Опа-ча!!!! А это явная проблема для украинской экономики в целом, а не только для отдельных предприятий.И это доказательство того, что экспорт Украины за пять лет последних из многопрофильного превратился фактически в однопрофильный - зерновые и конфетки Петра. Зерновые имеют еще неплохую доходность для сельскохозяйственных предприятий поэтому падение курса доллара на фоне роста мировых цен на зерно не является препятствием для экспорта зерновых, в отличии от другой экспортно-ориентированной ключевой украинской продукции, которой постепенно приходит капец. Сначала Украина потеряла ядерное оружие, потом потеряла химическую промышленность, потом автопроизводство, сейчас теряем металлургию и в перспективе земля, на которой живем и кормимся. Тенденция ужасна.Из текущих целей, поставленных обществом и которые будут обязательно достигнуты, является цель по снижению инфляции до удобоваримого уровня. Это нужно для того, чтобы выгодно было заниматься предпринимательством, чтобы была возможность долгосрочного планирования развития предприятий, чтобы экономика запустила процесс само-оздоровления. Как только это произойдет государство запустит методы стимулирования развития приоритетных и перспективных отраслей экономики.Что этому может помешать? Россия.... со своей сверх агрессивной экономической, военизированной, долгосрочной политикой. Честно говоря, других реальных угроз я пока не вижу.В контексте доллара, остаюсь при своем мнении, что мы идем к 20. На сегодня доллар отыграл ожидания валютных трейдеров (спекулянтов) на прекращение истерик главы государства. Более того новый глава стал очень конструктивен и взялся за самые насущные государственные проблемы.