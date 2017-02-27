ёрная среда — 16 сентября 1992 года — в этот день произошло резкое удешевление фунта стерлингов. Относительно немецкой марки цена снизилась с 2,77 до 2,70 GBP/DEM (−2,52 %). Относительно доллара США цена снизилась с 1,86 до 1,78 GBP/USD (−4,49 %). В последующие две недели котировки продолжали снижаться.



Ещё 15 сентября Джон Мейджор отменил запланированный визит в Испанию из-за кризиса. Банк Англии делает ряд валютных интервенций. К спекулянтам присоединились многочисленные корпорации, пенсионные фонды, страховые компании.



Многие сорвали куш на падении фунта, но их прибыли остались в тени. Пол Тюдор Джонс или Брюс Ковнер из «Кэкстон корпорейшн» были в числе выигравших главный приз: первый заработал 250, второй примерно 300 млн долларов. Ведущие американские банки, активно оперирующие иностранной валютой, особенно «Сити-корп», «Дж. П. Морган энд Ко» и «Кэмикл Бэнк», тоже остались довольны. Всего же за третий квартал банки заработали дополнительно 800 млн долларов на торговле иностранной валютой.

— Роберт Слейтер Сорос: Жизнь , деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора[1]



16 сентября британский министр финансов Норман Ламонт повысил учётную ставку с 10 до 12 процентов. После открытия американских бирж (13:30 по Лондону) началась новая волна распродаж. Ставку повышают до 15 % (второй раз за день). Однако ни это, ни валютные интервенции остальных европейских центральных банков падение фунта стерлингов остановить не смогли.



В результате к концу сентября курс фунта относительно марки ненадолго стабилизировался на уровне 2,50 GBP/DEM (−11 %) с последующим снижением в октябре до 2,40 GBP/DEM (−14,3 %). В то же время курс фунта относительно доллара стабилизировался ещё позже — лишь в ноябре с зафиксированным минимумом в конце декабря 1992 года. Сорос не проводил операций на этом рынке,[2] но общее падение фунта относительно доллара составило 25 % (с 2,01 до 1,51 GBP/USD).

Последствия



Кроме резкого увеличения процентной ставки, правительство Великобритании вынуждено было пойти на девальвацию фунта и выйти из европейской валютной системы (ЕВС) из-за того, что не смогло удержать цену фунта в рамках согласованного ценового коридора. Фунт вернулся к свободно плавающему обменному курсу. По примеру англичан свою валюту из ЕВС вывела также и Италия.

Участие Джорджа Сороса

Джордж Сорос



Довольно часто обвал связывают с действиями американского финансиста Джорджа Сороса.[3][4][5] Якобы за несколько лет до этого он спланировал операцию, скупал фунты стерлингов небольшими партиями, а затем, используя сформированные валютные резервы, 15 сентября фонд Джорджа Сороса «Квантум» одномоментно продал около 5 млрд фунтов в обмен на 15 млрд немецких марок по курсу 2,82 GBP/DEM. Цена фунта стерлингов устремилась вниз. Последующая обратная покупка подешевевших фунтов через день позволила Джорджу Соросу заработать, по разным оценкам, 1—1,5 млрд долларов.



Эти утверждения содержат в себе ряд противоречий. Простой расчёт показывает, что 1 млрд долларов составляет около 568 млн фунтов (при цене после падения 1,76 GBP/USD имеем 1000 млн / 1,76 = 568,18). Чтобы получить прибыль порядка 1 млрд долларов на обороте 15 млрд немецких марок, цена должна была бы снизиться с 2,82 до 2,548 (15000/2,548 — 15000/2,82 = 567,82 млн фунтов). Но такая цена была достигнута лишь 22 сентября, а не 16-го, то есть сделка должна была бы продолжаться почти неделю, а не 1 день, либо в сделке нужно было задействовать многим больше, чем 5 млрд фунтов. Однако сам Сорос впоследствии признавал, что «Имея акций на семь миллиардов, мы довели объем сделок до десяти миллиардов долларов. Это в полтора раза превосходило сумму всех активов фонда»[2]. Десять миллиардов долларов соответствуют 5 миллиардам фунтов стерлингов по цене до девальвации.



Внимательное сопоставление графика котировок фунта стерлингов относительно немецкой марки с графиком котировок фунта стерлингов относительно доллара США показывает, что реальное обесценивание фунта началось за неделю до сделок Сороса — с 9 сентября фунт начал стремительно дешеветь относительно доллара. Падение фунта стерлингов относительно доллара США 16 сентября 1992 года было значительно сильнее (почти в 2 раза в процентном измерении, см. графики котировок), хотя легендарная сделка Сороса не относилась к рынку фунт/доллар[4][2]. Просто в силу ряда причин (членство Великобритании в европейской валютной системе с установленными валютными коридорами, недавно прошедшие парламентские выборы, снижение уровня промышленного производства) Банк Англии стремился удержать паритет именно к немецкой марке. В то же время из-за перекоса в доходности, в том числе при размещении депозитов, германский валютный рынок стал более привлекательным, чем английский. Спекулянты целую неделю присматривались и анализировали действия английского правительства, которое брало всё новые и новые займы у Германии. Сорос беседовал с Гельмутом Шлезингером, президентом Бундесбанка, и выяснил, что понижение учётных ставок Германия не планирует[2]. Когда стало очевидным, что правительству курс удержать не удастся, спекулянты бросились продавать фунты стерлингов. Сорос был одним из таких спекулянтов, крупным, но не единственным[2].



При этом операции Сороса были сложнее спекуляции фунтами. Он продавал и другие слабые европейские валюты. На 500 миллионов долларов Сорос купил акции английских компаний, потому что после девальвации английской валюты они должны были вырасти в цене. Сорос покупал немецкие и французские облигации и продавал акции. Во всех этих операциях Сорос пользовался значительным кредитом