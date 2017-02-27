Вкладчик1234 написав: В "этой стране" нет никаких "экономически обоснованных" способов заработать, кроме вложения в государственные пирамиды (от разных эмитентов, подконтрольных государству)
Ну почему же? Подкуп чиновников - вполне обоснованный и зачастую результативный способ заработать. Хорошо поддается оценке (прейскуранты известны), в большинстве своем не преследуется законом, доступен "инвесторам" с разной величиной кармана...
Щось ви дуже "палитесь". Таке враження, що сусідськими методичками користуєтесь.
buratinyo написав:Если Вы считаете, что команда Зеленского понимает или умеют идентифицировать сложные проблемы, то считаю это успехом и огромным шагом вперед для Украины.
Петро та попередня влада проблеми теж розуміли. І що з того. Курчат по осені рахують, так що не маніпулюйте
buratinyo написав:Мне нравится, что среди всех проблем он выделил приоритетную - война на своей территории в течении пяти лет без существенных результатов, не введение военного положения при явной вооруженной агрессии извне в 2014 году, что стало причиной потери Крыма и развязывания войны в Луганской и Донецких областях.
А які швидкі результати можуть бути якщо ми захищаємось перед переважальними силами противника? Що треба було в наступ іти?
buratinyo написав:Это сверхсложные задачи: остановить войну и раскрыть народу правду о майданах и их истинном заказчике.
Ви щось не те з'їли на вечерю і тому таку дурню пишете чи це насправді у вас такі думки? Майте повагу до Небесної Сотні і всієї України!
buratinyo написав:Что касается озвученных Вами проблем, то это тьфу - замыливание глаз и увод внимания от главных проблем (монополизация в экономике достигла критических и деструктивных для государства размеров, предательство и гос.измена в самых высших органах власти, неспособность ВСУ отвоевать захваченные значительно более сильным агрессором территории).
Ви або хрестик зніміть або труси надіньте. Бо у вас якось дивно виходить: "неспособность ВСУ отвоевать захваченные значительно более сильным агрессором территории" Знову ж таки маніпуляція і намагання подати в одному контексті несумісні проблеми. При всій повазі - додаю вас в бан бо не бачу змісту читати ваші повідомлення.
ПС: Шановні Модератори, потріть весь цей опус якщо хочете. Чекаю пресуху із Франції тому є час строчити на клавіатурі..
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
ЛАД написав:[quote]Украинская металлургия завершит год с рекордно низкими показателями производства стали "Укрметаллургпром" обеспокоен ситуацией, сложившейся в горно-металлургической отрасли
Украинская металлургия завершит год с рекордно низкими показателями производства сталиФото: ubr.ua share По прогнозам Объединения предприятий "Укрметаллургпром", в декабре 2019 года ожидается производство чугуна на уровне 1,25 млн т, стали — 1,2 млн т, проката — 1,1 млн т.
Это — наихудший показатель за весь период существования независимой Украины, сообщает пресс-служба объединения.
Указано, что в течение нескольких последних лет украинская металлургия демонстрирует тенденцию к снижению производства стали. Так, если в декабре 2016 года было выплавлено 2053 тысяч т жидкой стали, то в декабре 2019 года будет выплавлено не более 1200 тысяч тонн. При этом ожидаемое снижение объемов производства в декабре 2019 года составит 37% против объемов производства в декабре 2018 года и 42% снижения против объемов производства в декабре 2016 года.
Кажется украинские металлурги вошли когнитивный диссонанс, вместе с карманной ассоциацией "Украинские металлурги в этом году постарались воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке железорудного сырья. Согласно таможенной статистики, экспорт ЖРС в январе-октябре вырос на 8,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 33,26 млн т на $2,977 млрд. Для сравнения, за весь прошлый год отечественный ГМК поставил на внешние рынки 36,9 млн т ЖРС на $2,869 млрд."https://gmk.center/posts/vosstanovlenie-svyazi-cenovoj-obzor-rynka-syrya-dlya-metallurgii/
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Изините, не понял в чем заключается диссонанс ? Сталь и железорудное сырье разные виды продукции. Падение объемов выплавки стали, как вариант, связано со слабым спросом на внешнем рынке. В тоже время есть спрос на ЖРС, которое используется для производства чугуна и в незначительном количестве для выплавки стали.[/quote]В том,что в этом году эффективнее и прибыльнее в этом году было экспортировать ЖРС, что и осуществляла компания контролирующая по факту как мощности добычи так и сталеплавильное производство. Дополнительный объем экспорта ЖРС, конечно не попал в металлургический передел. Но это не кризис металлургии, а особенность ценовой коньюктуры.
Какая-то фигня, а не Норманди, впрочем как и предполагалось. Для того, чтобы поменять пленных и развести в трёх точках, могли бы и по скайпу между собой переговорить, а не забивать информпростор пафосными встречами. Зрады нет, петромайдан расходится, гривна крепнет. Что-то и по газу внятно ничего на пресс-конференции не сказали, прогресс есть, а в чём прогресс.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ёрная среда — 16 сентября 1992 года — в этот день произошло резкое удешевление фунта стерлингов. Относительно немецкой марки цена снизилась с 2,77 до 2,70 GBP/DEM (−2,52 %). Относительно доллара США цена снизилась с 1,86 до 1,78 GBP/USD (−4,49 %). В последующие две недели котировки продолжали снижаться.
Ещё 15 сентября Джон Мейджор отменил запланированный визит в Испанию из-за кризиса. Банк Англии делает ряд валютных интервенций. К спекулянтам присоединились многочисленные корпорации, пенсионные фонды, страховые компании.
Многие сорвали куш на падении фунта, но их прибыли остались в тени. Пол Тюдор Джонс или Брюс Ковнер из «Кэкстон корпорейшн» были в числе выигравших главный приз: первый заработал 250, второй примерно 300 млн долларов. Ведущие американские банки, активно оперирующие иностранной валютой, особенно «Сити-корп», «Дж. П. Морган энд Ко» и «Кэмикл Бэнк», тоже остались довольны. Всего же за третий квартал банки заработали дополнительно 800 млн долларов на торговле иностранной валютой. — Роберт Слейтер Сорос: Жизнь , деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора[1]
16 сентября британский министр финансов Норман Ламонт повысил учётную ставку с 10 до 12 процентов. После открытия американских бирж (13:30 по Лондону) началась новая волна распродаж. Ставку повышают до 15 % (второй раз за день). Однако ни это, ни валютные интервенции остальных европейских центральных банков падение фунта стерлингов остановить не смогли.
В результате к концу сентября курс фунта относительно марки ненадолго стабилизировался на уровне 2,50 GBP/DEM (−11 %) с последующим снижением в октябре до 2,40 GBP/DEM (−14,3 %). В то же время курс фунта относительно доллара стабилизировался ещё позже — лишь в ноябре с зафиксированным минимумом в конце декабря 1992 года. Сорос не проводил операций на этом рынке,[2] но общее падение фунта относительно доллара составило 25 % (с 2,01 до 1,51 GBP/USD). Последствия
Кроме резкого увеличения процентной ставки, правительство Великобритании вынуждено было пойти на девальвацию фунта и выйти из европейской валютной системы (ЕВС) из-за того, что не смогло удержать цену фунта в рамках согласованного ценового коридора. Фунт вернулся к свободно плавающему обменному курсу. По примеру англичан свою валюту из ЕВС вывела также и Италия. Участие Джорджа Сороса Джордж Сорос
Довольно часто обвал связывают с действиями американского финансиста Джорджа Сороса.[3][4][5] Якобы за несколько лет до этого он спланировал операцию, скупал фунты стерлингов небольшими партиями, а затем, используя сформированные валютные резервы, 15 сентября фонд Джорджа Сороса «Квантум» одномоментно продал около 5 млрд фунтов в обмен на 15 млрд немецких марок по курсу 2,82 GBP/DEM. Цена фунта стерлингов устремилась вниз. Последующая обратная покупка подешевевших фунтов через день позволила Джорджу Соросу заработать, по разным оценкам, 1—1,5 млрд долларов.
Эти утверждения содержат в себе ряд противоречий. Простой расчёт показывает, что 1 млрд долларов составляет около 568 млн фунтов (при цене после падения 1,76 GBP/USD имеем 1000 млн / 1,76 = 568,18). Чтобы получить прибыль порядка 1 млрд долларов на обороте 15 млрд немецких марок, цена должна была бы снизиться с 2,82 до 2,548 (15000/2,548 — 15000/2,82 = 567,82 млн фунтов). Но такая цена была достигнута лишь 22 сентября, а не 16-го, то есть сделка должна была бы продолжаться почти неделю, а не 1 день, либо в сделке нужно было задействовать многим больше, чем 5 млрд фунтов. Однако сам Сорос впоследствии признавал, что «Имея акций на семь миллиардов, мы довели объем сделок до десяти миллиардов долларов. Это в полтора раза превосходило сумму всех активов фонда»[2]. Десять миллиардов долларов соответствуют 5 миллиардам фунтов стерлингов по цене до девальвации.
Внимательное сопоставление графика котировок фунта стерлингов относительно немецкой марки с графиком котировок фунта стерлингов относительно доллара США показывает, что реальное обесценивание фунта началось за неделю до сделок Сороса — с 9 сентября фунт начал стремительно дешеветь относительно доллара. Падение фунта стерлингов относительно доллара США 16 сентября 1992 года было значительно сильнее (почти в 2 раза в процентном измерении, см. графики котировок), хотя легендарная сделка Сороса не относилась к рынку фунт/доллар[4][2]. Просто в силу ряда причин (членство Великобритании в европейской валютной системе с установленными валютными коридорами, недавно прошедшие парламентские выборы, снижение уровня промышленного производства) Банк Англии стремился удержать паритет именно к немецкой марке. В то же время из-за перекоса в доходности, в том числе при размещении депозитов, германский валютный рынок стал более привлекательным, чем английский. Спекулянты целую неделю присматривались и анализировали действия английского правительства, которое брало всё новые и новые займы у Германии. Сорос беседовал с Гельмутом Шлезингером, президентом Бундесбанка, и выяснил, что понижение учётных ставок Германия не планирует[2]. Когда стало очевидным, что правительству курс удержать не удастся, спекулянты бросились продавать фунты стерлингов. Сорос был одним из таких спекулянтов, крупным, но не единственным[2].
При этом операции Сороса были сложнее спекуляции фунтами. Он продавал и другие слабые европейские валюты. На 500 миллионов долларов Сорос купил акции английских компаний, потому что после девальвации английской валюты они должны были вырасти в цене. Сорос покупал немецкие и французские облигации и продавал акции. Во всех этих операциях Сорос пользовался значительным кредитом
Когда стало очевидным, что правительству курс удержать не удастся, спекулянты бросились продавать фунты стерлингов. Сорос был одним из таких спекулянтов, крупным, но не единственным[4]. Его операции были сложнее. Он продавал и другие слабые европейские валюты. На 500 миллионов долларов Сорос купил акции английских компаний, потому что после девальвации английской валюты они должны были вырасти в цене.
Многие сорвали куш на падении фунта, но их прибыли остались в тени. Пол Тюдор Джонс или Брюс Ковнер из «Кэкстон корпорейшн» были в числе выигравших главный приз: первый заработал 250, второй примерно 300 млн долларов. Ведущие американские банки, активно оперирующие иностранной валютой, особенно «Сити-корп», «Дж. П. Морган энд Ко» и «Кэмикл Бэнк», тоже остались довольны. Всего же за третий квартал банки заработали дополнительно 800 млн долларов на торговле иностранной валютой.