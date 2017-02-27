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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2019 00:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
турбулентность обеспечена
Додано: Вів 10 гру, 2019 00:24
Ну почему же? Подкуп чиновников - вполне обоснованный и зачастую результативный способ заработать. Хорошо поддается оценке (прейскуранты известны), в большинстве своем не преследуется законом, доступен "инвесторам" с разной величиной кармана...
Додано: Вів 10 гру, 2019 00:27
Щось ви дуже "палитесь". Таке враження, що сусідськими методичками користуєтесь.
Петро та попередня влада проблеми теж розуміли. І що з того. Курчат по осені рахують, так що не маніпулюйте
А які швидкі результати можуть бути якщо ми захищаємось перед переважальними силами противника? Що треба було в наступ іти?
Ви щось не те з'їли на вечерю і тому таку дурню пишете чи це насправді у вас такі думки? Майте повагу до Небесної Сотні і всієї України!
Ви або хрестик зніміть або труси надіньте. Бо у вас якось дивно виходить: "неспособность ВСУ отвоевать захваченные значительно более сильным агрессором территории"
Знову ж таки маніпуляція і намагання подати в одному контексті несумісні проблеми.
При всій повазі - додаю вас в бан бо не бачу змісту читати ваші повідомлення.
ПС: Шановні Модератори, потріть весь цей опус якщо хочете. Чекаю пресуху із Франції тому є час строчити на клавіатурі..
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 10 гру, 2019 00:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я что то туплю или они только собрались кофе попить с круасанами там? Ладно хоть про обмен договорились, снова неопределенность...
Додано: Вів 10 гру, 2019 00:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Изините, не понял в чем заключается диссонанс ? Сталь и железорудное сырье разные виды продукции. Падение объемов выплавки стали, как вариант, связано со слабым спросом на внешнем рынке. В тоже время есть спрос на ЖРС, которое используется для производства чугуна и в незначительном количестве для выплавки стали.[/quote]В том,что в этом году эффективнее и прибыльнее в этом году было экспортировать ЖРС, что и осуществляла компания контролирующая по факту как мощности добычи так и сталеплавильное производство. Дополнительный объем экспорта ЖРС, конечно не попал в металлургический передел. Но это не кризис металлургии, а особенность ценовой коньюктуры.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 01:32
Какая-то фигня, а не Норманди, впрочем как и предполагалось.
Для того, чтобы поменять пленных и развести в трёх точках, могли бы и по скайпу между собой переговорить, а не забивать информпростор пафосными встречами.
Зрады нет, петромайдан расходится, гривна крепнет.
Что-то и по газу внятно ничего на пресс-конференции не сказали, прогресс есть, а в чём прогресс.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 10 гру, 2019 08:43
Кроме кофе и круасанов договорились о полном прекращении огня и обмене всех на всех. Кроме того, как я понял мониторинг ОБСЕ по всей территории ОРДЛО 24/7. На основе этого, через 4 мес далее пойдем.
З.Ы. Кто-то хотел сразу контроль над границей?
З.Ы.Ы. Уверен, по газу тоже приблизились к решению...
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доброе утро, кругом один позитив, нужно бежать в обменку, и на год депо-гривну?
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну все, я вчера еще прикупил бакса, так что можем взлетать! И помним советы Зебро-кабанчиков: "раньше 32 не сливаться!!!". Классно тогда прокинул конкурентов на слив
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:54
А може якраз навпаки ? У мене переважно так і виходить - як тільки гривню витрачу - зразу вона і дорожчає ( хоч трохи ) ...
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