RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2975297629772978>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 407
Не нижче 24.50
52%
211
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
13%
52
Всього голосів : 407
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 00:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

турбулентность обеспечена
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20574
З нами з: 20.04.08
Подякував: 367 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 00:24

  Вкладчик1234 написав:
В "этой стране" нет никаких "экономически обоснованных" способов заработать, кроме вложения в государственные пирамиды (от разных эмитентов, подконтрольных государству)


Ну почему же? Подкуп чиновников - вполне обоснованный и зачастую результативный способ заработать. Хорошо поддается оценке (прейскуранты известны), в большинстве своем не преследуется законом, доступен "инвесторам" с разной величиной кармана...

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4324
З нами з: 02.05.18
Подякував: 841 раз.
Подякували: 1966 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 00:27

Щось ви дуже "палитесь". Таке враження, що сусідськими методичками користуєтесь.
  buratinyo написав:Если Вы считаете, что команда Зеленского понимает или умеют идентифицировать сложные проблемы, то считаю это успехом и огромным шагом вперед для Украины.

Петро та попередня влада проблеми теж розуміли. І що з того. Курчат по осені рахують, так що не маніпулюйте
  buratinyo написав:Мне нравится, что среди всех проблем он выделил приоритетную - война на своей территории в течении пяти лет без существенных результатов, не введение военного положения при явной вооруженной агрессии извне в 2014 году, что стало причиной потери Крыма и развязывания войны в Луганской и Донецких областях.

А які швидкі результати можуть бути якщо ми захищаємось перед переважальними силами противника? Що треба було в наступ іти?
  buratinyo написав:Это сверхсложные задачи: остановить войну и раскрыть народу правду о майданах и их истинном заказчике.

Ви щось не те з'їли на вечерю і тому таку дурню пишете чи це насправді у вас такі думки? Майте повагу до Небесної Сотні і всієї України!
  buratinyo написав:Что касается озвученных Вами проблем, то это тьфу - замыливание глаз и увод внимания от главных проблем (монополизация в экономике достигла критических и деструктивных для государства размеров, предательство и гос.измена в самых высших органах власти, неспособность ВСУ отвоевать захваченные значительно более сильным агрессором территории).

Ви або хрестик зніміть або труси надіньте. Бо у вас якось дивно виходить: "неспособность ВСУ отвоевать захваченные значительно более сильным агрессором территории"
Знову ж таки маніпуляція і намагання подати в одному контексті несумісні проблеми.
При всій повазі - додаю вас в бан бо не бачу змісту читати ваші повідомлення.

ПС: Шановні Модератори, потріть весь цей опус якщо хочете. Чекаю пресуху із Франції тому є час строчити на клавіатурі..
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 623
З нами з: 23.01.09
Подякував: 174 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 00:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я что то туплю или они только собрались кофе попить с круасанами там? Ладно хоть про обмен договорились, снова неопределенность...
kravchukmv1987
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 06.06.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 00:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

tumos написав:
  qreaton написав:
ЛАД написав:[quote]Украинская металлургия завершит год с рекордно низкими показателями производства стали
"Укрметаллургпром" обеспокоен ситуацией, сложившейся в горно-металлургической отрасли

Украинская металлургия завершит год с рекордно низкими показателями производства сталиФото: ubr.ua
share
По прогнозам Объединения предприятий "Укрметаллургпром", в декабре 2019 года ожидается производство чугуна на уровне 1,25 млн т, стали — 1,2 млн т, проката — 1,1 млн т.

Это — наихудший показатель за весь период существования независимой Украины, сообщает пресс-служба объединения.

Указано, что в течение нескольких последних лет украинская металлургия демонстрирует тенденцию к снижению производства стали. Так, если в декабре 2016 года было выплавлено 2053 тысяч т жидкой стали, то в декабре 2019 года будет выплавлено не более 1200 тысяч тонн.
При этом ожидаемое снижение объемов производства в декабре 2019 года составит 37% против объемов производства в декабре 2018 года и 42% снижения против объемов производства в декабре 2016 года.

https://delo.ua/business/ukrainskaja-metallurgija-zavershit-god-s-rekordn-361753
Кажется украинские металлурги вошли когнитивный диссонанс, вместе с карманной ассоциацией "Украинские металлурги в этом году постарались воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке железорудного сырья. Согласно таможенной статистики, экспорт ЖРС в январе-октябре вырос на 8,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 33,26 млн т на $2,977 млрд. Для сравнения, за весь прошлый год отечественный ГМК поставил на внешние рынки 36,9 млн т ЖРС на $2,869 млрд."https://gmk.center/posts/vosstanovlenie-svyazi-cenovoj-obzor-rynka-syrya-dlya-metallurgii/

Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk

Изините, не понял в чем заключается диссонанс ? Сталь и железорудное сырье разные виды продукции. Падение объемов выплавки стали, как вариант, связано со слабым спросом на внешнем рынке. В тоже время есть спрос на ЖРС, которое используется для производства чугуна и в незначительном количестве для выплавки стали.[/quote]В том,что в этом году эффективнее и прибыльнее в этом году было экспортировать ЖРС, что и осуществляла компания контролирующая по факту как мощности добычи так и сталеплавильное производство. Дополнительный объем экспорта ЖРС, конечно не попал в металлургический передел. Но это не кризис металлургии, а особенность ценовой коньюктуры.

Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
qreaton
 
Повідомлень: 936
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 01:32

Какая-то фигня, а не Норманди, впрочем как и предполагалось.
Для того, чтобы поменять пленных и развести в трёх точках, могли бы и по скайпу между собой переговорить, а не забивать информпростор пафосными встречами.
Зрады нет, петромайдан расходится, гривна крепнет.
Что-то и по газу внятно ничего на пресс-конференции не сказали, прогресс есть, а в чём прогресс.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13975
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3798 раз.
Подякували: 5647 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 08:43

  kravchukmv1987 написав:Я что то туплю или они только собрались кофе попить с круасанами там? Ладно хоть про обмен договорились, снова неопределенность...

Кроме кофе и круасанов договорились о полном прекращении огня и обмене всех на всех. Кроме того, как я понял мониторинг ОБСЕ по всей территории ОРДЛО 24/7. На основе этого, через 4 мес далее пойдем.
З.Ы. Кто-то хотел сразу контроль над границей?
З.Ы.Ы. Уверен, по газу тоже приблизились к решению...
Investor_33
 
Повідомлень: 864
З нами з: 16.05.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 09:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе утро, кругом один позитив, нужно бежать в обменку, и на год депо-гривну?
Andrew_
 
Повідомлень: 332
З нами з: 16.06.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну все, я вчера еще прикупил бакса, так что можем взлетать! И помним советы Зебро-кабанчиков: "раньше 32 не сливаться!!!". Классно тогда прокинул конкурентов на слив :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
Повідомлень: 4029
З нами з: 13.06.15
Подякував: 190 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 09:54

  Alex2006 написав:Ну все, я вчера еще прикупил бакса, так что можем взлетать! И помним советы Зебро-кабанчиков: "раньше 32 не сливаться!!!". Классно тогда прокинул конкурентов на слив :)

А може якраз навпаки ? У мене переважно так і виходить - як тільки гривню витрачу - зразу вона і дорожчає ( хоч трохи ) ...
Puente
 
Повідомлень: 2215
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2975297629772978>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, dima_beleb, swodnix, wolt450 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1633, 1634, 1635
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16347 1999968
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 09:55
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6751 1484499
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 10:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
328 45470
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79368)
10.12.2019 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.