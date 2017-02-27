Додано: Вів 10 гру, 2019 01:32

Какая-то фигня, а не Норманди, впрочем как и предполагалось.

Для того, чтобы поменять пленных и развести в трёх точках, могли бы и по скайпу между собой переговорить, а не забивать информпростор пафосными встречами.

Зрады нет, петромайдан расходится, гривна крепнет.

Что-то и по газу внятно ничего на пресс-конференции не сказали, прогресс есть, а в чём прогресс.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.