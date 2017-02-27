|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:08
Какой прогноз на сегодня - топчемся на месте или кто-то видит предпосылки для движения?
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 641
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:13
Anadonta написав:
Какой прогноз на сегодня - топчемся на месте или кто-то видит предпосылки для движения?
у нас кругом один позитив
-
Andrew_
-
-
- Повідомлень: 332
- З нами з: 16.06.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:23
Andrew_ написав: Anadonta написав:
Какой прогноз на сегодня - топчемся на месте или кто-то видит предпосылки для движения?
у нас кругом один позитив
Очень похоже на то. С утра минус 2.5 коп.
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 641
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:26
Investor_33 написав: kravchukmv1987 написав:
Я что то туплю или они только собрались кофе попить с круасанами там? Ладно хоть про обмен договорились, снова неопределенность...
Кроме кофе и круасанов договорились о полном прекращении огня и обмене всех на всех. Кроме того, как я понял мониторинг ОБСЕ по всей территории ОРДЛО 24/7. На основе этого, через 4 мес далее пойдем.
З.Ы. Кто-то хотел сразу контроль над границей?
З.Ы.Ы. Уверен, по газу тоже приблизились к решению...
Зелёный по первому заданию пять!
Успех украинской дипломатии.
Порвал им всем шаблоны и матрицы.
А главный успех - удалось сломать догматический характер Минских соглашений.
Дальше надо только додавливать.
Но надо заметить и Путин тоже выглядел готовым осторожно сливать это ОРДЛО.
По газу обязательно в ближайшие дни договорятся. У Путина нет другого выхода. У Газпрома и так в этом году -38% дохода.
Всех поздравляю.
Вата удавись.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7523
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 3742 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:29
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 6729
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:33
Andrew_ написав:
Доброе утро, кругом один позитив, нужно бежать в обменку, и на год депо-гривну?
Доброе. А задавать один и тотже вопрос уже месяца 3 это ваш личный вклад в гривнеукрепляж?
P.s. немного прикупил по 23.72 (ленинградка)
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2060
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 571 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:56
Moneta написав: Andrew_ написав:
Доброе утро, кругом один позитив, нужно бежать в обменку, и на год депо-гривну?
Доброе. А задавать один и тотже вопрос уже месяца 3 это ваш личный вклад в гривнеукрепляж?
P.s. немного прикупил по 23.72 (ленинградка)
Ага, я как не солью, так укрепление сразу.)
З.Ы. сегодня могу продать, укрепление ннннада?
-
Andrew_
-
-
- Повідомлень: 332
- З нами з: 16.06.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16347
|1999954
|
|
|6751
|1484498
|
Пон 09 гру, 2019 10:15
ЛОБ
|
|328
|45470
|
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama
|