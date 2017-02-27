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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2975297629772978

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 407
Не нижче 24.50
52%
211
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
13%
52
Всього голосів : 407
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:08

Какой прогноз на сегодня - топчемся на месте или кто-то видит предпосылки для движения?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:13

  Anadonta написав:Какой прогноз на сегодня - топчемся на месте или кто-то видит предпосылки для движения?

у нас кругом один позитив
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:23

  Andrew_ написав:
  Anadonta написав:Какой прогноз на сегодня - топчемся на месте или кто-то видит предпосылки для движения?

у нас кругом один позитив


Очень похоже на то. С утра минус 2.5 коп.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:26

  Investor_33 написав:
  kravchukmv1987 написав:Я что то туплю или они только собрались кофе попить с круасанами там? Ладно хоть про обмен договорились, снова неопределенность...

Кроме кофе и круасанов договорились о полном прекращении огня и обмене всех на всех. Кроме того, как я понял мониторинг ОБСЕ по всей территории ОРДЛО 24/7. На основе этого, через 4 мес далее пойдем.
З.Ы. Кто-то хотел сразу контроль над границей?
З.Ы.Ы. Уверен, по газу тоже приблизились к решению...


Зелёный по первому заданию пять!
Успех украинской дипломатии.
Порвал им всем шаблоны и матрицы.
А главный успех - удалось сломать догматический характер Минских соглашений.
Дальше надо только додавливать.
Но надо заметить и Путин тоже выглядел готовым осторожно сливать это ОРДЛО.
По газу обязательно в ближайшие дни договорятся. У Путина нет другого выхода. У Газпрома и так в этом году -38% дохода.
Всех поздравляю.
Вата удавись.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:так что можем взлетать!

роки так за 2..3 як нерези завершують свою "бумажну" місію :) :) :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:33

  Andrew_ написав:Доброе утро, кругом один позитив, нужно бежать в обменку, и на год депо-гривну?



Доброе. А задавать один и тотже вопрос уже месяца 3 это ваш личный вклад в гривнеукрепляж? :)

P.s. немного прикупил по 23.72 (ленинградка)
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:56

  Moneta написав:
  Andrew_ написав:Доброе утро, кругом один позитив, нужно бежать в обменку, и на год депо-гривну?



Доброе. А задавать один и тотже вопрос уже месяца 3 это ваш личный вклад в гривнеукрепляж? :)

P.s. немного прикупил по 23.72 (ленинградка)

Ага, я как не солью, так укрепление сразу.) :mrgreen:
З.Ы. сегодня могу продать, укрепление ннннада?
Andrew_
 
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