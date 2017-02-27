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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2979298029812982>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 407
Не нижче 24.50
52%
211
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
13%
52
Всього голосів : 407
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:54

ТАС онлайн предлагает уже по 23.72. Утром было .78, в 11.00 - .75...
У кого какие мысли - брать или можем еще немного припасть? Доллары нужны на 18.12.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:54

  Искатель написав:
  Искатель написав:Появился Нацбанк, втихую берет по 23,69. Но неявно, чтобы не напугать.

Ушел. Похоже, по договоренности у кого-то выкупал.

ну да.
ведь рынок такой - выходит продажа 10 млн долл и в момент все покупатели моментально понижают биды на 10 коп :mrgreen:
0ptima
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По мнению немецких ученых,в случае остановки транзита- "Газпром" из-за сокращения экспортных объемов недополучит в первом квартале 2020 года 3,4 миллиарда евро, которые частично сможет компенсировать с помощью поставок из своих газохранилищ на территории ЕС. Украина за три месяца недополучит в виде транзитных сборов 0,5 миллиарда евро.

Добавлю: мультипликационный эффект может быть несравненно больше чем пресловутые пол-миллиарда евро за 3 месяца.

Триллер вообще-то.
В т.ч. триллер и для валютных курсов.
Может Газпром таким образом хочет раскочегарить цены на газ (которые сильно упали) и таким образом немного подтянуть их ?

В любом случае - в Норманде видится на моменте намного больше негатива,
чем позитива для гривны.
Просто рынок еще не осмыслил ситуации и ждет дополнительных факторов, в т.ч. окончательного решения по транзиту.

Пора переставлять акценты с ОВГЗ на более фундаментальные факторы.

Гособлигации - это ситуативный и мимолетный в принципе фактор, так чисто -флюгер на домике,
но на устойчивость сооружения мало влияет.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 10 гру, 2019 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:08

  Автор77 написав:По мнению немецких ученых,в случае остановки транзита- "Газпром" из-за сокращения экспортных объемов недополучит в первом квартале 2020 года 3,4 миллиарда евро, которые частично сможет компенсировать с помощью поставок из своих газохранилищ на территории ЕС. Украина за три месяца недополучит в виде транзитных сборов 0,5 миллиарда евро.

Триллер вообще-то.
В т.ч. триллер и для валютных курсов.
Может Газпром таким образом хочет раскочегарить цены на газ (которые сильно упали) и таким образом немного подтянуть их ?

Конечно хочет, как пить дать хочет. Вот только, как по мне, это всё танцы с бубном...
То что они потеряют от штрафов и недополученной прибыли в 1кв с лихвой перебьет мнимый еффект от поднятия цены. Ну и сша успеет своего газку подкинуть)))
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:10

7
23.60-23.62/23.67-23.68
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:11

  Автор77 написав:Может Газпром таким образом хочет раскочегарить цены на газ (которые сильно упали) и таким образом немного подтянуть их ?


Газпром мало торгует по споту, поэтому на ситуативном дефиците вряд ли что-то заработает - основные продажи контрактуются и по объему, и по цене
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Приват снизил ставки по депозитам с 16 до 13.5, а Эксим пока держит 16.6.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:20

  zРадио написав:
  Автор77 написав:Может Газпром таким образом хочет раскочегарить цены на газ (которые сильно упали) и таким образом немного подтянуть их ?


Газпром мало торгует по споту, поэтому на ситуативном дефиците вряд ли что-то заработает - основные продажи контрактуются и по объему, и по цене


Согласен, в краткосрочке да.
Но ,если для перспективы - тогда это мощный фактор , можна сказать даже укрепляющий определенную монополию Газпрома.
Вот по нефти - иногда пару слов,сказанные каким-то принцем качают рынок в ту,или иную сторону.
По паре евро-доллар - там не макроэкономические показатели сильно качают, а как раз какие-то конкретные события - долговой кризис, или британский вопрос и т.п.

Так и тут в долгосрочке - это повышательный потенциал для цены этого товара -газа.
Навряд ли планы на завтра строят, скорее - на после-после-после завтра, на перспективу.
Так что посмотрим расклады.
В любом случае для гривны это очень важно - три варианта
( нет контракта, контракт на 3-5 лет, контракт на 10 лет),
и от того какой из них будет зависит вектор движения гривны
в 2020-м в том числе.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:20

  Автор77 написав:
  Искатель написав:Появился Нацбанк, втихую берет по 23,69. Но неявно, чтобы не напугать.


Четко
Коротко
Информативно
С юмором
Вы как Штирлиц из 17 мгновений весны :)
в логове НБУ на МБ
Наверное не только мне интересен такой стиль

Скорее шёпот с "курса денег"
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:21

  vlad6603 написав:В Конкорде курс доллара 26,5/26,7. Что за чудеса?

Уже исправили на 23,5/23,7. Видать опечатка была.

Кто-нибудь успел? Интересно, они могли задним числом отменить валютообмен из-за ошибки в курсе?
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