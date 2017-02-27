ТАС онлайн предлагает уже по 23.72. Утром было .78, в 11.00 - .75...
У кого какие мысли - брать или можем еще немного припасть? Доллары нужны на 18.12.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:54
ТАС онлайн предлагает уже по 23.72. Утром было .78, в 11.00 - .75...
У кого какие мысли - брать или можем еще немного припасть? Доллары нужны на 18.12.
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:54
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По мнению немецких ученых,в случае остановки транзита- "Газпром" из-за сокращения экспортных объемов недополучит в первом квартале 2020 года 3,4 миллиарда евро, которые частично сможет компенсировать с помощью поставок из своих газохранилищ на территории ЕС. Украина за три месяца недополучит в виде транзитных сборов 0,5 миллиарда евро.
Добавлю: мультипликационный эффект может быть несравненно больше чем пресловутые пол-миллиарда евро за 3 месяца.
Триллер вообще-то.
В т.ч. триллер и для валютных курсов.
Может Газпром таким образом хочет раскочегарить цены на газ (которые сильно упали) и таким образом немного подтянуть их ?
В любом случае - в Норманде видится на моменте намного больше негатива,
чем позитива для гривны.
Просто рынок еще не осмыслил ситуации и ждет дополнительных факторов, в т.ч. окончательного решения по транзиту.
Пора переставлять акценты с ОВГЗ на более фундаментальные факторы.
Гособлигации - это ситуативный и мимолетный в принципе фактор, так чисто -флюгер на домике,
но на устойчивость сооружения мало влияет.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 10 гру, 2019 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:08
Конечно хочет, как пить дать хочет. Вот только, как по мне, это всё танцы с бубном...
То что они потеряют от штрафов и недополученной прибыли в 1кв с лихвой перебьет мнимый еффект от поднятия цены. Ну и сша успеет своего газку подкинуть)))
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:10
7
23.60-23.62/23.67-23.68
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:11
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Приват снизил ставки по депозитам с 16 до 13.5, а Эксим пока держит 16.6.
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:20
Согласен, в краткосрочке да.
Но ,если для перспективы - тогда это мощный фактор , можна сказать даже укрепляющий определенную монополию Газпрома.
Вот по нефти - иногда пару слов,сказанные каким-то принцем качают рынок в ту,или иную сторону.
По паре евро-доллар - там не макроэкономические показатели сильно качают, а как раз какие-то конкретные события - долговой кризис, или британский вопрос и т.п.
Так и тут в долгосрочке - это повышательный потенциал для цены этого товара -газа.
Навряд ли планы на завтра строят, скорее - на после-после-после завтра, на перспективу.
Так что посмотрим расклады.
В любом случае для гривны это очень важно - три варианта
( нет контракта, контракт на 3-5 лет, контракт на 10 лет),
и от того какой из них будет зависит вектор движения гривны
в 2020-м в том числе.
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:20
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:21
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