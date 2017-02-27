Додано: Вів 10 гру, 2019 13:02

По мнению немецких ученых,в случае остановки транзита- "Газпром" из-за сокращения экспортных объемов недополучит в первом квартале 2020 года 3,4 миллиарда евро, которые частично сможет компенсировать с помощью поставок из своих газохранилищ на территории ЕС. Украина за три месяца недополучит в виде транзитных сборов 0,5 миллиарда евро.



Добавлю: мультипликационный эффект может быть несравненно больше чем пресловутые пол-миллиарда евро за 3 месяца.



Триллер вообще-то.

В т.ч. триллер и для валютных курсов.

Может Газпром таким образом хочет раскочегарить цены на газ (которые сильно упали) и таким образом немного подтянуть их ?



В любом случае - в Норманде видится на моменте намного больше негатива,

чем позитива для гривны.

Просто рынок еще не осмыслил ситуации и ждет дополнительных факторов, в т.ч. окончательного решения по транзиту.



Пора переставлять акценты с ОВГЗ на более фундаментальные факторы.



Гособлигации - это ситуативный и мимолетный в принципе фактор, так чисто -флюгер на домике,

но на устойчивость сооружения мало влияет.