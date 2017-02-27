... отут всі думки....
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:30
... отут всі думки....
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:51
Кому еще что не понятно?)
Новая программа МВФ: еврооблигации Украины взлетели в цене
Додано: Вів 10 гру, 2019 14:08
Объясните пожалуйста чайнику)), это идём к 20или к 30 гр.за бакс
Додано: Вів 10 гру, 2019 14:13
Что услышал,то сказал. Насчет того, что это именно официальная рассылка с макропоказателями - это я сам предположил (некоторые банки макропоказатели, подробную аналитику вообще в открытом доступе в интернете когда-то вывешивали, для всех расписывали на десятки страниц), но несколько раз переспросил ее насчет цифры (так как не коррелирует с кабминовскими), настаивала на том, что именно такую цифру им довели до сведения, в какой форме конкретно не уточнял.
А насчет жестко пошутил - смешно.
Но на самом деле - жестко пошутила гривна и Минфин
над всеми участниками форума в 2019-м.
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