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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2979298029812982

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 407
Не нижче 24.50
52%
211
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
13%
52
Всього голосів : 407
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:30

  Anadonta написав:ТАС онлайн предлагает уже по 23.72. Утром было .78, в 11.00 - .75...
У кого какие мысли - брать или можем еще немного припасть? Доллары нужны на 18.12.

... отут всі думки....
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Не знаю случайно ,или нет такой "инсайд", ну если хотите просто новость я услышал от знакомой руководителя крупного отделения Ощада в облцентре.

Руководители отделений не получают служебной рассылки с "макропоказателями", тот кто это придумал, жестоко пошутил над вами.
komp
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:51

Кому еще что не понятно?)
Новая программа МВФ: еврооблигации Украины взлетели в цене
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 72540.html
8) :o
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:08

  Investor_33 написав:Кому еще что не понятно?)
Новая программа МВФ: еврооблигации Украины взлетели в цене
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 72540.html
8) :o

Объясните пожалуйста чайнику)), это идём к 20или к 30 гр.за бакс
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:13

  komp написав:
  Автор77 написав:Не знаю случайно ,или нет такой "инсайд", ну если хотите просто новость я услышал от знакомой руководителя крупного отделения Ощада в облцентре.

Руководители отделений не получают служебной рассылки с "макропоказателями", тот кто это придумал, жестоко пошутил над вами.


Что услышал,то сказал. Насчет того, что это именно официальная рассылка с макропоказателями - это я сам предположил (некоторые банки макропоказатели, подробную аналитику вообще в открытом доступе в интернете когда-то вывешивали, для всех расписывали на десятки страниц), но несколько раз переспросил ее насчет цифры (так как не коррелирует с кабминовскими), настаивала на том, что именно такую цифру им довели до сведения, в какой форме конкретно не уточнял.

А насчет жестко пошутил - смешно.
Но на самом деле - жестко пошутила гривна и Минфин
над всеми участниками форума в 2019-м.
Автор77
 
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