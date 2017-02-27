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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2977297829792980>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 409
Не нижче 24.50
52%
211
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:44

  Искатель написав:В обед Нацбанк выходил с покупкой по 23,65. Но уже ушел, хотя я ждал, что он будет стоять до конца.
Интересно, на "Курсе" уже написали об этом? :)

Таки 23,50 буде...
twin
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:45

  zzzzzz написав:
  Вкладчик1234 написав:Представим, что средний курс в 2020 году составит 24грн за доллар.

Откуда и чем будет покрываться образовавшийся дефицит бюджета:

1. Занимать ещё больше
2. Девальвация
3. Повышение налогов, и цен государственных монополий, которые потом перечислят прибыль в бюджет (это напоминает РБ и РФ)

И чем закончится каждый из трёх вариантов, учитывая возможную остановку транзита газа


У нацбанка цель по инфляции 5%
Опустят ставку, пойдет гривна ослаблять постепенно.

Бюджету нужен курс 27.
При текущем курсе будет огромный дефицит.

Перепишут бюджет под курс 25
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:46

  twin написав:
  Искатель написав:В обед Нацбанк выходил с покупкой по 23,65. Но уже ушел, хотя я ждал, что он будет стоять до конца.
Интересно, на "Курсе" уже написали об этом? :)

Таки 23,50 буде...

Пару месяцев назад я дико смеялся с этой цифры(((
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:54

  zzzzzz написав:
  Вкладчик1234 написав:Представим, что средний курс в 2020 году составит 24грн за доллар.

Откуда и чем будет покрываться образовавшийся дефицит бюджета:

1. Занимать ещё больше
2. Девальвация
3. Повышение налогов, и цен государственных монополий, которые потом перечислят прибыль в бюджет (это напоминает РБ и РФ)

И чем закончится каждый из трёх вариантов, учитывая возможную остановку транзита газа


У нацбанка цель по инфляции 5%
Опустят ставку, пойдет гривна ослаблять постепенно.

Бюджету нужен курс 27.
При текущем курсе будет огромный дефицит.


Интересно, Вы сравнивали Польшу 2001 год? говорят, что там с 5злотых, он ревальвировал до 2.5 и оставался очень долго на 2.5
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На межбанке падение почти на 10 коп. за сегодня. Хорошо идем, однако...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:00

Или я совершенно не разбираюсь в финансах, или наше родимое государство проводит абсолютно невменяемую монетарную политику.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:00

  Anadonta написав:На межбанке падение почти на 10 коп. за сегодня. Хорошо идем, однако...

Еще 10 дней снижения и потом затишье
0ptima
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:07

  Andrew_ написав:
  twin написав:
  Искатель написав:В обед Нацбанк выходил с покупкой по 23,65. Но уже ушел, хотя я ждал, что он будет стоять до конца.
Интересно, на "Курсе" уже написали об этом? :)

Таки 23,50 буде...

Пару месяцев назад я дико смеялся с этой цифры(((

Это Вы зря. Охря на каком-то телеканале пол-года назад пугал возможными курсовыми потрясениями.
Бородатого нужно слушать внимательно. Если он вещает, что справедливый курс 4, бежать в "зелень", и немедленно! Если говорит, что гривне хана, значит стоит хотя бы предположить, что она внезапно начнет укрепляться.)
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:11

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з..............10.12.2019.............11.12.2019
дата розрахунку.............09.12.2019.............10.12.2019
Долар США....................2368,8511..............2368,9203
После полудня гривна отыграла почти все утренние потери.
Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Подождав по традиции 20 минут, приподняли на копейку биды. Вскоре после этого начался рост. Около 11 достигли пика, который оказался на 4.5 копейки выше открытия. После пятиминутного перекура идти вверх передумали и за следующие полчаса опустились на 3.5 копейки. Устав от беготни туда и обратно, определение справочного курса встретили в состоянии покоя.
До 14-30 сделали еще два маленьких шажка вниз, опустившись за это время на 1 копейку. После этого, на уже опустевшем рынке, начался самый интенсивный за день этап снижения. За час опустились на 6 копеек, расширив спред.
Официальный курс встретили котировками 23.6100 - 23.6500. За день котировки снизились на 6 копеек относительно открытия и на 9.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
После подведения итогов котировки потеряли еще полкопейки и пока стабилизировались.

Этот день в истории:
2017 - 2710.93 (-342)
2018 - 2777.68 (-409)

2016 - 2587.93
2015 - 2336.83
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:13

  antey1969 написав:Или я совершенно не разбираюсь в финансах, или наше родимое государство проводит абсолютно невменяемую монетарную политику.

Первое. Хотя... нет, всё таки первое :mrgreen:
Investor_33
 
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