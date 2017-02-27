Додано: Вів 10 гру, 2019 16:11

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)

Починає діяти з..............10.12.2019.............11.12.2019

дата розрахунку.............09.12.2019.............10.12.2019

Долар США....................2368,8511..............2368,9203

После полудня гривна отыграла почти все утренние потери.

Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Подождав по традиции 20 минут, приподняли на копейку биды. Вскоре после этого начался рост. Около 11 достигли пика, который оказался на 4.5 копейки выше открытия. После пятиминутного перекура идти вверх передумали и за следующие полчаса опустились на 3.5 копейки. Устав от беготни туда и обратно, определение справочного курса встретили в состоянии покоя.

До 14-30 сделали еще два маленьких шажка вниз, опустившись за это время на 1 копейку. После этого, на уже опустевшем рынке, начался самый интенсивный за день этап снижения. За час опустились на 6 копеек, расширив спред.

Официальный курс встретили котировками 23.6100 - 23.6500. За день котировки снизились на 6 копеек относительно открытия и на 9.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

После подведения итогов котировки потеряли еще полкопейки и пока стабилизировались.



Этот день в истории:

2017 - 2710.93 (-342)

2018 - 2777.68 (-409)



2016 - 2587.93

2015 - 2336.83