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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2977297829792980

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 409
Не нижче 24.50
52%
211
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:16

  Andrew_ написав:
  twin написав:Таки 23,50 буде...

Пару месяцев назад я дико смеялся с этой цифры(((


Так а кто не смеялся?
В январе 2019 г. размещал 6-месячный гривневый депозит. После окончания надеялся купить доллар по 26.00 - 26.50. Купил в конце июля по 25.15. Теперь думаю, нужно было еще хотя бы на 3 месяца продлить...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Этот день в истории:
2017 - 2710.93 (-342)
2018 - 2777.68 (-409)

2016 - 2587.93
2015 - 2336.83

... ще трошки, ще чуть-чуть :wink: до 2015р ;)
... та цього року навряд-чи дотягнемо до цього рівня :!:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:та цього року навряд-чи дотягнемо до цього рівня

Завтра в этой строчке будет 2386.00. Есть шанс :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:... ще трошки, ще чуть-чуть до 2015р
... та цього року навряд-чи дотягнемо до цього рівня

Если я правельно помню 2015й закрыли в районе 24 грн/долл, так что не переживайте сильно) 8)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:29

  Investor_33 написав:
  Долярчик написав:... ще трошки, ще чуть-чуть до 2015р
... та цього року навряд-чи дотягнемо до цього рівня

Если я правельно помню 2015й закрыли в районе 24 грн/долл, так что не переживайте сильно) 8)


по моим записям ЧР закрылся около 25,0 в эту дату 2015г.
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:34

В TAS2U продажа уже по 23.67. За сегодня минус 11 коп.
Утром думал брать при снижении до 23.70. Теперь еще подожду - в запасе целая неделя...
Кто знает, где будет курс к тому времени?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Лонг-сквиз не иначе.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:47

  Zebra написав:Лонг-сквиз не иначе.

я уже сомневаюсь, не видать нам пока ракеты по гривне. :evil:
Andrew_
 
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