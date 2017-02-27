Так а кто не смеялся?
В январе 2019 г. размещал 6-месячный гривневый депозит. После окончания надеялся купить доллар по 26.00 - 26.50. Купил в конце июля по 25.15. Теперь думаю, нужно было еще хотя бы на 3 месяца продлить...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:16
Так а кто не смеялся?
В январе 2019 г. размещал 6-месячный гривневый депозит. После окончания надеялся купить доллар по 26.00 - 26.50. Купил в конце июля по 25.15. Теперь думаю, нужно было еще хотя бы на 3 месяца продлить...
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... ще трошки, ще чуть-чуть до 2015р
... та цього року навряд-чи дотягнемо до цього рівня
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:29
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:34
В TAS2U продажа уже по 23.67. За сегодня минус 11 коп.
Утром думал брать при снижении до 23.70. Теперь еще подожду - в запасе целая неделя...
Кто знает, где будет курс к тому времени?
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Лонг-сквиз не иначе.
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:47
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