Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:16
Andrew_ написав: twin написав:
Таки 23,50 буде...
Пару месяцев назад я дико смеялся с этой цифры(((
Так а кто не смеялся?
В январе 2019 г. размещал 6-месячный гривневый депозит. После окончания надеялся купить доллар по 26.00 - 26.50. Купил в конце июля по 25.15. Теперь думаю, нужно было еще хотя бы на 3 месяца продлить...
Anadonta
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:17
Сибарит написав:
Этот день в истории:
2017 - 2710.93 (-342)
2018 - 2777.68 (-409)
2016 - 2587.93
2015 - 2336.83
... ще трошки, ще чуть-чуть
до 2015р
... та цього року навряд-чи дотягнемо до цього рівня
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:23
Долярчик написав:
та цього року навряд-чи дотягнемо до цього рівня
Завтра в этой строчке будет 2386.00. Есть шанс
Сибарит
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:25
Долярчик написав:
... ще трошки, ще чуть-чуть до 2015р
... та цього року навряд-чи дотягнемо до цього рівня
Если я правельно помню 2015й закрыли в районе 24 грн/долл, так что не переживайте сильно)
Investor_33
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:29
Investor_33 написав: Долярчик написав:
... ще трошки, ще чуть-чуть до 2015р
... та цього року навряд-чи дотягнемо до цього рівня
Если я правельно помню 2015й закрыли в районе 24 грн/долл, так что не переживайте сильно)
по моим записям ЧР закрылся около 25,0 в эту дату 2015г.
Vitalych-new
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:34
В TAS2U продажа уже по 23.67. За сегодня минус 11 коп.
Утром думал брать при снижении до 23.70. Теперь еще подожду - в запасе целая неделя... Кто знает, где будет курс к тому времени?
Anadonta
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:43
Лонг-сквиз не иначе.
Zebra
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:47
Zebra написав:
Лонг-сквиз не иначе.
я уже сомневаюсь, не видать нам пока ракеты по гривне.
Andrew_
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