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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2980298129822983>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 411
Не нижче 24.50
51%
211
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
2%
10
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:23

В Киеве Миняйло под вечер дороже чем по 23,50 не хочет принимать, продажа уже по 23,60
На 10 копеек упали.

Годовой бюджет в прошлом году по доходам не получил 20 млрд. Думаю в этом году может быть 40-50 млрд.

При таком курсе в 2020 провал по доходам может быть вообще 10% ( 100-110 млрд )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:24

  escobar написав:Ох и горячая неделька ожидает нас друзья.

Сначала предвижу гучный зрадострастный стон патриотычной спильноты, после того как окажется что наш новый сине звездный папик немножко вытрет ноги об жовто-блакытные хотелки и прогнет, ради своих интересов, на крайне невыгодные условия. Лугандонских там престарелых сепаров вобьет каленым сапогом в глотку страны на условиях широчайшей автономии. По газу там заставит отказаться от всех претензий и вынудит подписаться на небольшие объемы транзита. И, как вишенка на торте, снимет все санкции с РФ.

Ну а затем предсмертный стон загнанных аленей, подсчитывающих насколько их матрас сдулся после падения курса ниже отметки 23.4. И подумывающих бежать штурмовать обменки, пока их грязные зеленые бумажки кому нибудь нужны.

Жду с нетерпением...

і шо, вогнав сєпаров?
з.і.
екобару надо помиться, шоб дурні мислі не лізли як воші до голови
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:25

  zРадио написав:
  yama написав:вспоминается
Джон Перкинс исповедь экономического убийцы
я уже не раз и даже не два напоминал об этой книге, но что-то никто не воспринимает ее в всерьез :(


Книгу не читал. Только интервью в фильме Zeitgeist видел. Но я не склонен демонизировать МВФ, в первую очередь это ростовщик с понятным интересом - процентным, а потом уже - институт помощи. В большинстве кейсов Фонд по естественным причинам работает в странах с гнилыми элитами. Отсюда и неутешительная статистика - успешных примеров меньше, чем неуспешных

last resort help
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:41

Укреплялись 8 лет !!!

Почему гривна не может повторить?!
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Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:48

..... ну як же так, шановне товариство????!))))))

  somilitark написав:
  Zebra написав: Но где Турция, а где мы. Всех лохвесторов, которые вошли в ОВГЗ побреют кратно.

А что знаменитой фразы: скупайтесь глупцы уже не будет,плюс "я требую медаль за правильно указанное дно", тоже не услышим?

А банально началась истерика? 8) 8)

.... от вибачте, але не можу стриматись і ще раз запостити сюди свою цитату з інгої гілки:
  Долярчик написав:
  sinus написав:Долярчик, звісно, як самий успішний у цьому році, і не тільки ж словом, але і справами.

... Вас теж цікаво читати!

- віддаю свій голос за sinus

п. с.
.... і дійсно, я цього року влучно зайшов на гривнедепо навесні/влітку..... (хоч це ще зарано так казати, поки не прийде знову весна/літо)
- а от тутешні "гуру", тільки зараз метушаться з своїми долярами і думають зливати/не зливати доляри..... заходити/не заходити на гривнедепо... :mrgreen:

... то як же так(вибачте за нескромність), такий ПРОСТАЧОК(не фінансовий гуру) Долярчик - зробив їх всіх разом?!!! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:53

  lrs7719 написав:То всё понятно. Какие думки будут за следующий год?


Вот Зед вдруг стал крепко переживать за бюджет,мол будет большой недобор из-за того,что он вовремя не слился и наблюдает на зелёном заборе.

Ну а если серьёзно,то если не изменится руководство НБУ,а судя по всему оно не изменится,ведь кроме митингов по 200 грн и показательных задержаний,с выпуском под залог на следующий день,ничего с первыми лицами в любой отрасли не происходит.

Так вот моделируем ситуацию,НБУ несговорчив,ОВГЗ не покупает,значит придётся зраде урезать бюджет и Минфину попутно наращивать объём привлечённых средств.
Без прямой эмиссии курс будет тянуть дальше вниз.

Что это значит для курса,если интерес нерезов ослабнет, и все негативные факторы наложатся один на одного,то скорее всего будем иметь максимум 25 на конец следующего года,если нерезы опять будут ломиться в полузакрытую дверь,то нас ждут проколы по курсу "круглых чисел",сначала 23,потом скорее всего и 22.

Яснее будет в конце лета,когда по погоде будет понятен уровень урожая и что там у металургов,хотя их доля уже всего навсего 17% в структуре экспорта,даже ещё минус 50%,не даст прибавку в курсе даже на 1 грн.
Труба тоже уже почти отыграна,скорее всего транзит будет,но не на 80 ярдов кубов в год,а на 30-50,так что и там супер зрады не получится,хотя бюджет и Нафтогаз немного похудеют.
Короче,пессимистический сценарий на конец следующего года это 25,оптимистический это 22,примите к сведению :idea:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Укреплялись 8 лет !!!
Почему гривна не может повторить?!

Украина тоже вступает в ЕС, как Чехия в 2004 году?
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Востаннє редагувалось prilepskiy в Вів 10 гру, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:56

Долярчик Вам легко,никаких знаний и опыта не давит вам на мозги,вы как старшеклассник,который не понимает,почему люди постарше иногда ходят согнутые и прижмуренные с палочкой,у вас есть сейчас максимум пару штук зелени,то вы с лёгкостью их закинули на грндепо и уже два баяна порвали от радости за самого себя
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:59

somilitark

сравни цифры отставание от плана поступлений
2018 - 0,25%
2019 - 0,5%
2020 - 10% ( прогноз )

Почему такая большая цифра получилась ? Потому что сейчас доходы, ниже прошлогодних. А на слудующий год план увеличили на 8,6% от этого года. А в этом году в 3 квартале ежемесячное отставание от плана 2-3% . Вот и вышло 10%

Конечно есть волшебное решение. Роняем гривну на 27 и все ОК
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:59

  Zebra написав:
  somilitark написав:
  Zebra написав: Но где Турция, а где мы. Всех лохвесторов, которые вошли в ОВГЗ побреют кратно.

А что знаменитой фразы: скупайтесь глупцы уже не будет,плюс "я требую медаль за правильно указанное дно", тоже не услышим?

А банально началась истерика? 8) 8)

Истерика будет у держателей ОВГЗ, а я спокоен как удав, буду им продавать валюту по 40-50 грн за $ 8)


Я согласен с вами,вопрос остался только во времени,увидите вы ли этот славный и волшебный день 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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