Додано: Вів 10 гру, 2019 18:53

lrs7719 написав: То всё понятно. Какие думки будут за следующий год? То всё понятно. Какие думки будут за следующий год?

Вот Зед вдруг стал крепко переживать за бюджет,мол будет большой недобор из-за того,что он вовремя не слился и наблюдает на зелёном заборе.Ну а если серьёзно,то если не изменится руководство НБУ,а судя по всему оно не изменится,ведь кроме митингов по 200 грн и показательных задержаний,с выпуском под залог на следующий день,ничего с первыми лицами в любой отрасли не происходит.Так вот моделируем ситуацию,НБУ несговорчив,ОВГЗ не покупает,значит придётся зраде урезать бюджет и Минфину попутно наращивать объём привлечённых средств.Без прямой эмиссии курс будет тянуть дальше вниз.Что это значит для курса,если интерес нерезов ослабнет, и все негативные факторы наложатся один на одного,то скорее всего будем иметь максимум 25 на конец следующего года,если нерезы опять будут ломиться в полузакрытую дверь,то нас ждут проколы по курсу "круглых чисел",сначала 23,потом скорее всего и 22.Яснее будет в конце лета,когда по погоде будет понятен уровень урожая и что там у металургов,хотя их доля уже всего навсего 17% в структуре экспорта,даже ещё минус 50%,не даст прибавку в курсе даже на 1 грн.Труба тоже уже почти отыграна,скорее всего транзит будет,но не на 80 ярдов кубов в год,а на 30-50,так что и там супер зрады не получится,хотя бюджет и Нафтогаз немного похудеют.Короче,пессимистический сценарий на конец следующего года это 25,оптимистический это 22,примите к сведению