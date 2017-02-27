escobar написав:Ох и горячая неделька ожидает нас друзья.
Сначала предвижу гучный зрадострастный стон патриотычной спильноты, после того как окажется что наш новый сине звездный папик немножко вытрет ноги об жовто-блакытные хотелки и прогнет, ради своих интересов, на крайне невыгодные условия. Лугандонских там престарелых сепаров вобьет каленым сапогом в глотку страны на условиях широчайшей автономии. По газу там заставит отказаться от всех претензий и вынудит подписаться на небольшие объемы транзита. И, как вишенка на торте, снимет все санкции с РФ.
Ну а затем предсмертный стон загнанных аленей, подсчитывающих насколько их матрас сдулся после падения курса ниже отметки 23.4. И подумывающих бежать штурмовать обменки, пока их грязные зеленые бумажки кому нибудь нужны.
Жду с нетерпением...
і шо, вогнав сєпаров? з.і. екобару надо помиться, шоб дурні мислі не лізли як воші до голови
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
я уже не раз и даже не два напоминал об этой книге, но что-то никто не воспринимает ее в всерьез
Книгу не читал. Только интервью в фильме Zeitgeist видел. Но я не склонен демонизировать МВФ, в первую очередь это ростовщик с понятным интересом - процентным, а потом уже - институт помощи. В большинстве кейсов Фонд по естественным причинам работает в странах с гнилыми элитами. Отсюда и неутешительная статистика - успешных примеров меньше, чем неуспешных
last resort help
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Zebra написав: Но где Турция, а где мы. Всех лохвесторов, которые вошли в ОВГЗ побреют кратно.
А что знаменитой фразы: скупайтесь глупцы уже не будет,плюс "я требую медаль за правильно указанное дно", тоже не услышим?
А банально началась истерика? 8)
.... от вибачте, але не можу стриматись і ще раз запостити сюди свою цитату з інгої гілки:
Долярчик написав:
sinus написав:Долярчик, звісно, як самий успішний у цьому році, і не тільки ж словом, але і справами.
... Вас теж цікаво читати!
- віддаю свій голос за sinus
п. с. .... і дійсно, я цього року влучно зайшов на гривнедепо навесні/влітку..... (хоч це ще зарано так казати, поки не прийде знову весна/літо) - а от тутешні "гуру", тільки зараз метушаться з своїми долярами і думають зливати/не зливати доляри..... заходити/не заходити на гривнедепо...
... то як же так(вибачте за нескромність), такий ПРОСТАЧОК(не фінансовий гуру) Долярчик - зробив їх всіх разом?!!! :idea:
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
lrs7719 написав:То всё понятно. Какие думки будут за следующий год?
Вот Зед вдруг стал крепко переживать за бюджет,мол будет большой недобор из-за того,что он вовремя не слился и наблюдает на зелёном заборе.
Ну а если серьёзно,то если не изменится руководство НБУ,а судя по всему оно не изменится,ведь кроме митингов по 200 грн и показательных задержаний,с выпуском под залог на следующий день,ничего с первыми лицами в любой отрасли не происходит.
Так вот моделируем ситуацию,НБУ несговорчив,ОВГЗ не покупает,значит придётся зраде урезать бюджет и Минфину попутно наращивать объём привлечённых средств. Без прямой эмиссии курс будет тянуть дальше вниз.
Что это значит для курса,если интерес нерезов ослабнет, и все негативные факторы наложатся один на одного,то скорее всего будем иметь максимум 25 на конец следующего года,если нерезы опять будут ломиться в полузакрытую дверь,то нас ждут проколы по курсу "круглых чисел",сначала 23,потом скорее всего и 22.
Яснее будет в конце лета,когда по погоде будет понятен уровень урожая и что там у металургов,хотя их доля уже всего навсего 17% в структуре экспорта,даже ещё минус 50%,не даст прибавку в курсе даже на 1 грн. Труба тоже уже почти отыграна,скорее всего транзит будет,но не на 80 ярдов кубов в год,а на 30-50,так что и там супер зрады не получится,хотя бюджет и Нафтогаз немного похудеют. Короче,пессимистический сценарий на конец следующего года это 25,оптимистический это 22,примите к сведению
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Долярчик Вам легко,никаких знаний и опыта не давит вам на мозги,вы как старшеклассник,который не понимает,почему люди постарше иногда ходят согнутые и прижмуренные с палочкой,у вас есть сейчас максимум пару штук зелени,то вы с лёгкостью их закинули на грндепо и уже два баяна порвали от радости за самого себя
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
сравни цифры отставание от плана поступлений 2018 - 0,25% 2019 - 0,5% 2020 - 10% ( прогноз )
Почему такая большая цифра получилась ? Потому что сейчас доходы, ниже прошлогодних. А на слудующий год план увеличили на 8,6% от этого года. А в этом году в 3 квартале ежемесячное отставание от плана 2-3% . Вот и вышло 10%
Конечно есть волшебное решение. Роняем гривну на 27 и все ОК