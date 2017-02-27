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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2980298129822983

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 411
Не нижче 24.50
51%
211
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
2%
10
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:02

  zzzzzz написав:somilitark

сравни цифры отставание от плана поступлений
2018 - 0,25%
2019 - 0,5%
2020 - 10% ( прогноз )

Почему такая большая цифра получилась ? Потому что сейчас доходы, ниже прошлогодних. А на слудующий год план увеличили на 8,6% от этого года. А в этом году в 3 квартале ежемесячное отставание от плана 2-3% . Вот и вышло 10%

Конечно есть волшебное решение. Роняем гривну на 27 и все ОК

Вот я уверен,что если даже курс будет на 27,то бюджет тоже не будет выполняться.
Не будет 10% не выполнения бюджета,бюджет секвестируют и нарастят объём размещения ОВГЗ,так что всё срастётся,ятакдумаю.

п.с. если землю таки начнут продавать,то статья закона о госбюджете "приватизация держвластности" наконец-то выполнится и ничего страшного не случится.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:06

Он воно що!

Міжбанк: долар був "врятований" від обвалу
НБУ щодня як РобінГуд рятує всесвіт від ревалу гривні :)

https://news.finance.ua/ua/news/-/46147 ... vid-obvalu

:mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:12

  zzzzzz написав:Состоялся аукцион который прошел сегодня 10 декабря.
В ходе аукциона удалось привлечь 4,384 млрд.грн

Это полностью перекрывает погашение которое состоится 12 декабря в сумме 160 млн.долларов.

На аукцион предлагались бумаги сроками 6, 12 месяцев, а также 2 и 4 года.

По 6 месячным бумагам заявок было подано на 350 млн по цене 14,10-14,75% но Минфину это показалось дорого, и он отклонил все заявки, ничего не продав.

По 12 месячным было подано мало заявок, всего на 230 млн, Минфин удовлетворил на 213 млн.грн

По двухлеткам предложение составило 2 млрд, Минфин продал на 1 млрд, как и планировал.Вероятно такой высокий спрос был из-за отмены безлимитного аукциона по длинным

На 4-х летние, эти бедные инвесторы, которых бортанул Минфин подали заявок на 11,3 млрд , а план был обрезан, в итоге только на 3 млрд были проданы бумаги.




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Небольшое уточнение: сегодня были не двух, а трехлетки. Все остальное - абсолютно верно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:22

  Andrew_ написав:Шарий не шарит в валютном движе. Он только по Петру Алексеевичу может пройтись

Как будто бы дубинский в чём-то шарит вообще))
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:28

Искатель

Срок 966 дней, Минфин анонсировал 2-ух летки)))
Там не всегда идет четкая кореляция

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Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 10 гру, 2019 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:29

  asti написав:Почему гривна не может повторить?!
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Подумайте о своей маме, зачем нам такое укрепление?
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"У каждого додика - своя методика" (с)

Только этой фразой с просторов интернета можно охарактеризовать плюрализм мнений относительно оценки монетарной политики субъектами экономической деятельности.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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  #<1 ... 2980298129822983
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