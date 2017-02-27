Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2019 19:02
zzzzzz написав: somilitark
сравни цифры отставание от плана поступлений
2018 - 0,25%
2019 - 0,5%
2020 - 10% ( прогноз )
Почему такая большая цифра получилась ? Потому что сейчас доходы, ниже прошлогодних. А на слудующий год план увеличили на 8,6% от этого года. А в этом году в 3 квартале ежемесячное отставание от плана 2-3% . Вот и вышло 10%
Конечно есть волшебное решение. Роняем гривну на 27 и все ОК
Вот я уверен,что если даже курс будет на 27,то бюджет тоже не будет выполняться.
Не будет 10% не выполнения бюджета,бюджет секвестируют и нарастят объём размещения ОВГЗ,так что всё срастётся,ятакдумаю.
п.с. если землю таки начнут продавать,то статья закона о госбюджете "приватизация держвластности" наконец-то выполнится и ничего страшного не случится.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:12
zzzzzz написав:
Состоялся аукцион который прошел сегодня 10 декабря.
В ходе аукциона удалось привлечь 4,384 млрд.грн
Это полностью перекрывает погашение которое состоится 12 декабря в сумме 160 млн.долларов.
На аукцион предлагались бумаги сроками 6, 12 месяцев, а также 2 и 4 года.
По 6 месячным бумагам заявок было подано на 350 млн по цене 14,10-14,75% но Минфину это показалось дорого, и он
отклонил все заявки, ничего не продав.
По 12 месячным было подано мало заявок, всего на 230 млн, Минфин удовлетворил на 213 млн.грн
По двухлеткам предложение составило 2 млрд, Минфин продал на 1 млрд, как и планировал.Вероятно такой высокий спрос был из-за отмены безлимитного аукциона по длинным
На 4-х летние, эти бедные инвесторы, которых бортанул Минфин подали заявок на 11,3 млрд , а план был обрезан, в итоге только на 3 млрд были проданы бумаги.
Небольшое уточнение: сегодня были не двух, а трехлетки. Все остальное - абсолютно верно.
Искатель
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:22
Andrew_ написав:
Шарий не шарит в валютном движе. Он только по Петру Алексеевичу может пройтись
Как будто бы дубинский в чём-то шарит вообще))
Shustoff
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:28
Искатель
Срок 966 дней, Минфин анонсировал 2-ух летки)))
Там не всегда идет четкая кореляция
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zzzzzz
в Вів 10 гру, 2019 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:29
Подумайте о своей маме, зачем нам такое укрепление?
Andrew_
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:29
"У каждого додика - своя методика" (с)
Только этой фразой с просторов интернета можно охарактеризовать плюрализм мнений относительно оценки монетарной политики субъектами экономической деятельности.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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