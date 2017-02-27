RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 29822983298429852986>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 413
Не нижче 24.50
51%
212
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
50
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
2%
10
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:14

  asti написав:
  Andrew_ написав:
  asti написав:Почему гривна не может повторить?!
Зображення
Зображення
Подумайте о своей маме, зачем нам такое укрепление?
Такое укрепление нацвалюты обычно компенсируется сопоставимым ростом цен недвижимости. Посмотрите интереса ради по чём квартиры в Праге...
Так что выход есть! ;) ;)


Вот только сальдо торг баланса у Чехии +40 млрд
siriys
 
Повідомлень: 437
З нами з: 12.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:15

  siriys написав:
Вот только сальдо торг баланса у Чехии +40 млрд

ну вы прям хотите все и сразу
потерпите
0ptima
 
Повідомлень: 8
З нами з: 10.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:18

  asti написав:Почему гривна не может повторить?!
Зображення
Зображення

Почему "повторять"?
Гривна в то время тоже 8 лет укреплялась
Зображення
Victor37
 
Повідомлень: 310
З нами з: 05.06.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:21

Палладий сумасшедший, с начала года +55%

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36374
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3513 раз.
Подякували: 8058 раз.
 
Профіль
38
7
2
1
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:22

  zzzzzz написав:Палладий сумасшедший, с начала года +55%

за 4 последних года почти в 3,5 раза
SILVER_UA
 
Повідомлень: 488
З нами з: 21.07.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:24

  zzzzzz написав:Палладий сумасшедший, с начала года +55%
Палладий сумасшедший?!
А как тогда Биткоин называть образца 17-го года...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1561
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:26

  asti написав:
  zzzzzz написав:Палладий сумасшедший, с начала года +55%
Палладий сумасшедший?!
А как тогда Биткоин называть образца 17-го года...


Палладий на самом деле имеет базу. Рост обусловлен его использованием в катализаторах автомобилей и ужесточением экологических норм по выбросам во всем мире.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36374
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3513 раз.
Подякували: 8058 раз.
 
Профіль
38
7
2
1
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:30

  zzzzzz написав:Палладий сумасшедший, с начала года +55%

Зображення

посмотри на акции Газпром
+100% за пол года
0ptima
 
Повідомлень: 8
З нами з: 10.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  0ptima написав:посмотри на акции Газпром
+100% за пол года

З 235 до 248 рублів - це +100%?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9130
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:53

[quote="4814033:siriys"

Вот только сальдо торг баланса у Чехии +40 млрд[/quote]
У нас заробитчане+прекратился вывод капитала)к тому, что причин укрепления может быть много, не обязательно как в нормальных странах
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2430
З нами з: 21.09.13
Подякував: 788 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 29822983298429852986>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1634, 1635, 1636
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16350 2000921
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 21:07
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6751 1484893
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 10:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
328 45694
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.