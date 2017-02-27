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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2019 20:14
asti написав: Andrew_ написав:
Подумайте о своей маме, зачем нам такое укрепление?
Такое укрепление нацвалюты обычно компенсируется сопоставимым ростом цен недвижимости. Посмотрите интереса ради по чём квартиры в Праге...
Так что выход есть!
Вот только сальдо торг баланса у Чехии +40 млрд
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siriys
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:15
siriys написав:
Вот только сальдо торг баланса у Чехии +40 млрд
ну вы прям хотите все и сразу
потерпите
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0ptima
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:18
Почему "повторять"?
Гривна в то время тоже 8 лет укреплялась
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:21
Палладий сумасшедший, с начала года +55%
Живите своим умом!
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:22
zzzzzz написав:
Палладий сумасшедший, с начала года +55%
за 4 последних года почти в 3,5 раза
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:24
zzzzzz написав:
Палладий сумасшедший, с начала года +55%
Палладий сумасшедший?!
А как тогда Биткоин называть образца 17-го года...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:26
asti написав: zzzzzz написав:
Палладий сумасшедший, с начала года +55%
Палладий сумасшедший?!
А как тогда Биткоин называть образца 17-го года...
Палладий на самом деле имеет базу. Рост обусловлен его использованием в катализаторах автомобилей и ужесточением экологических норм по выбросам во всем мире.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:30
zzzzzz написав:
Палладий сумасшедший, с начала года +55%
посмотри на акции Газпром
+100% за пол года
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:42
0ptima написав:
посмотри на акции Газпром
+100% за пол года
З 235 до 248 рублів - це +100%?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:53
[quote="4814033:siriys"
Вот только сальдо торг баланса у Чехии +40 млрд[/quote]
У нас заробитчане+прекратился вывод капитала)к тому, что причин укрепления может быть много, не обязательно как в нормальных странах
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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