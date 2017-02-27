Додано: Вів 10 гру, 2019 21:13

zzzzzz написав: somilitark



сравни цифры отставание от плана поступлений

2018 - 0,25%

2019 - 0,5%

2020 - 10% ( прогноз )



Почему такая большая цифра получилась ? Потому что сейчас доходы, ниже прошлогодних. А на слудующий год план увеличили на 8,6% от этого года. А в этом году в 3 квартале ежемесячное отставание от плана 2-3% . Вот и вышло 10%



Конечно есть волшебное решение. Роняем гривну на 27 и все ОК сравни цифры отставание от плана поступлений2018 - 0,25%2019 - 0,5%2020 - 10% ( прогноз )Почему такая большая цифра получилась ? Потому что сейчас доходы, ниже прошлогодних. А на слудующий год план увеличили на 8,6% от этого года. А в этом году в 3 квартале ежемесячное отставание от плана 2-3% . Вот и вышло 10%

И нерезы, потеряв на таком финте более годовой прибыли, говорят: спасибо и досвидос, мы лучше в аргентинские бонды с 40% доходностью пойдем. И начинают наперегонки распродажу на вторичке. У минфина 11% бумаги никто не берет, ведь на вторичке сбрасывают 15% и более. Минфин вынужден ввзвинчивать доходность выше вторички, при том, что и текущую нечем обслуживать - в бюджете черная дыра. А вторичка начинает сбрасывать уже с дисконтом, лишь бы побыстрее зафиксится и забыть. С этого момента пирамиде остается максимум полгода до неконтролируемого обрушения. А гривна повалится еще раньше, потому что обналичить расписки на 5 ярдов зелени НБУ точно зажмет, в условиях когда в следующем году пики внешних выплат - самим нада.