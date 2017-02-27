сравни цифры отставание от плана поступлений 2018 - 0,25% 2019 - 0,5% 2020 - 10% ( прогноз )
Почему такая большая цифра получилась ? Потому что сейчас доходы, ниже прошлогодних. А на слудующий год план увеличили на 8,6% от этого года. А в этом году в 3 квартале ежемесячное отставание от плана 2-3% . Вот и вышло 10%
Конечно есть волшебное решение. Роняем гривну на 27 и все ОК
И нерезы, потеряв на таком финте более годовой прибыли, говорят: спасибо и досвидос, мы лучше в аргентинские бонды с 40% доходностью пойдем. И начинают наперегонки распродажу на вторичке. У минфина 11% бумаги никто не берет, ведь на вторичке сбрасывают 15% и более. Минфин вынужден ввзвинчивать доходность выше вторички, при том, что и текущую нечем обслуживать - в бюджете черная дыра. А вторичка начинает сбрасывать уже с дисконтом, лишь бы побыстрее зафиксится и забыть. С этого момента пирамиде остается максимум полгода до неконтролируемого обрушения. А гривна повалится еще раньше, потому что обналичить расписки на 5 ярдов зелени НБУ точно зажмет, в условиях когда в следующем году пики внешних выплат - самим нада.
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 10 гру, 2019 21:25, всього редагувалось 2 разів.
Zebra написав: Но где Турция, а где мы. Всех лохвесторов, которые вошли в ОВГЗ побреют кратно.
А что знаменитой фразы: скупайтесь глупцы уже не будет,плюс "я требую медаль за правильно указанное дно", тоже не услышим?
А банально началась истерика? 8)
.... от вибачте, але не можу стриматись і ще раз запостити сюди свою цитату з інгої гілки:
Долярчик написав:
sinus написав:Долярчик, звісно, як самий успішний у цьому році, і не тільки ж словом, але і справами.
... Вас теж цікаво читати!
- віддаю свій голос за sinus
п. с. .... і дійсно, я цього року влучно зайшов на гривнедепо навесні/влітку..... (хоч це ще зарано так казати, поки не прийде знову весна/літо) - а от тутешні "гуру", тільки зараз метушаться з своїми долярами і думають зливати/не зливати доляри..... заходити/не заходити на гривнедепо...
... то як же так(вибачте за нескромність), такий ПРОСТАЧОК(не фінансовий гуру) Долярчик - зробив їх всіх разом?!!! :idea:
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
somilitark написав:у вас есть сейчас максимум пару штук зелени,то вы с лёгкостью их закинули на грндепо и уже два баяна порвали от радости за самого себя
... а чого радість тримати в собі? ... ну, "пару штук"(на пів студії - вистачить) і то гроші!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Объясните пожалуйста чайнику)), это идём к 20или к 30 гр.за бакс
чуть ниже в подписи все есть
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа