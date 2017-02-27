RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2983298429852986>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 413
Не нижче 24.50
51%
212
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
50
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
2%
10
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:00

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Палладий сумасшедший, с начала года +55%
Палладий сумасшедший?!
А как тогда Биткоин называть образца 17-го года...


Палладий на самом деле имеет базу. Рост обусловлен его использованием в катализаторах автомобилей и ужесточением экологических норм по выбросам во всем мире.


А что с кобальтом, никелем, литием? Кто-то следит? Учитывая европейскую регуляторику по электромобилям, эти металлы могут круто взлететь в цене за будущее десятилетие
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 02.05.18
Подякував: 841 раз.
Подякували: 1967 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:01

  0ptima написав:посмотри на акции Газпром
+100% за пол года


Волгарь, ты? :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 02.05.18
Подякував: 841 раз.
Подякували: 1967 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:13

:mrgreen:
  zzzzzz написав:somilitark

сравни цифры отставание от плана поступлений
2018 - 0,25%
2019 - 0,5%
2020 - 10% ( прогноз )

Почему такая большая цифра получилась ? Потому что сейчас доходы, ниже прошлогодних. А на слудующий год план увеличили на 8,6% от этого года. А в этом году в 3 квартале ежемесячное отставание от плана 2-3% . Вот и вышло 10%

Конечно есть волшебное решение. Роняем гривну на 27 и все ОК


И нерезы, потеряв на таком финте более годовой прибыли, говорят: спасибо и досвидос, мы лучше в аргентинские бонды с 40% доходностью пойдем. И начинают наперегонки распродажу на вторичке. У минфина 11% бумаги никто не берет, ведь на вторичке сбрасывают 15% и более. Минфин вынужден ввзвинчивать доходность выше вторички, при том, что и текущую нечем обслуживать - в бюджете черная дыра. А вторичка начинает сбрасывать уже с дисконтом, лишь бы побыстрее зафиксится и забыть. С этого момента пирамиде остается максимум полгода до неконтролируемого обрушения. А гривна повалится еще раньше, потому что обналичить расписки на 5 ярдов зелени НБУ точно зажмет, в условиях когда в следующем году пики внешних выплат - самим нада.
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 10 гру, 2019 21:25, всього редагувалось 2 разів.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 26.06.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:16

..... ну як же так, шановне товариство????!))))))

  somilitark написав:
  Zebra написав: Но где Турция, а где мы. Всех лохвесторов, которые вошли в ОВГЗ побреют кратно.

А что знаменитой фразы: скупайтесь глупцы уже не будет,плюс "я требую медаль за правильно указанное дно", тоже не услышим?

А банально началась истерика? 8) 8)

.... от вибачте, але не можу стриматись і ще раз запостити сюди свою цитату з інгої гілки:
  Долярчик написав:
  sinus написав:Долярчик, звісно, як самий успішний у цьому році, і не тільки ж словом, але і справами.

... Вас теж цікаво читати!

- віддаю свій голос за sinus

п. с.
.... і дійсно, я цього року влучно зайшов на гривнедепо навесні/влітку..... (хоч це ще зарано так казати, поки не прийде знову весна/літо)
- а от тутешні "гуру", тільки зараз метушаться з своїми долярами і думають зливати/не зливати доляри..... заходити/не заходити на гривнедепо... :mrgreen:

... то як же так(вибачте за нескромність), такий ПРОСТАЧОК(не фінансовий гуру) Долярчик - зробив їх всіх разом?!!! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7334
З нами з: 19.10.15
Подякував: 485 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:у вас есть сейчас максимум пару штук зелени,то вы с лёгкостью их закинули на грндепо и уже два баяна порвали от радости за самого себя

... а чого радість тримати в собі? :D :mrgreen:
... ну, "пару штук"(на пів студії - вистачить) і то гроші! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7334
З нами з: 19.10.15
Подякував: 485 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:25

  zzzzzz написав:Искатель

Срок 966 дней, Минфин анонсировал 2-ух летки)))
Там не всегда идет четкая кореляция

Зображення

Зображення


Да, в последнее время Минфин чудит...
Смотрел на дату погашения, решил, что трехлетки
Зображення
Искатель
 
Повідомлень: 3279
З нами з: 22.02.16
Подякував: 478 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:28

Да уж.Посмотрев на Ваши каракули господа понимаю, что 20гр за бакс -не за горами.
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1367
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:38

  сірий написав:Да уж.Посмотрев на Ваши каракули господа понимаю, что 20гр за бакс -не за горами.

Сразу после деноминации.
Искатель
 
Повідомлень: 3279
З нами з: 22.02.16
Подякував: 478 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:42

Румыны помогут с газом Одессе и Молдове.

Оператор румынской ГТС Transgaz собирается втрое увеличить объем бронирования мощностей, чтобы в 2020 году поставлять газ из газопровода «Турецкий поток» по реверсу в Украину и Молдову.

По информации агентства ICIS, на ближайшем аукционе региональной платформы RBP румынский оператор собирается предложить к продаже около 14 млн. кубометров на 20 января 2020 года.

В сообщении отмечается, что Transgaz предложил такую месячную мощность для реверсных потоков газа из Болгарии в Румынию в пункте «Негру Вода 1-Кардам».

Из предлагаемых объемов для Молдовы предлагается примерно 9-10 млн. кубометров в сутки, а около 4-5 млн. кубометров — для Одесской области.
andrein
 
Повідомлень: 520
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:48

  сірий написав:
  Investor_33 написав:Кому еще что не понятно?)
Новая программа МВФ: еврооблигации Украины взлетели в цене
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 72540.html
8) :o

Объясните пожалуйста чайнику)), это идём к 20или к 30 гр.за бакс

чуть ниже в подписи ;) все есть
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1639
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2857 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2983298429852986>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1634, 1635, 1636
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16350 2000912
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 21:07
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6751 1484893
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 10:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
328 45694
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.