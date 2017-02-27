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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2983298429852986

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 413
Не нижче 24.50
51%
212
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
50
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
2%
10
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:чуть ниже в подписи все есть

... і в моїй - теж! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:03

  asti написав:
  Andrew_ написав:
  asti написав:Почему гривна не может повторить?!
Зображення
Зображення
Подумайте о своей маме, зачем нам такое укрепление?
Такое укрепление нацвалюты обычно компенсируется сопоставимым ростом цен недвижимости. Посмотрите интереса ради по чём квартиры в Праге...
Так что выход есть! ;) ;)

Так что предлагаете нырнуть в недвигу?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:06

  Долярчик написав:
  somilitark написав:у вас есть сейчас максимум пару штук зелени,то вы с лёгкостью их закинули на грндепо и уже два баяна порвали от радости за самого себя

... а чого радість тримати в собі? :D :mrgreen:
... ну, "пару штук"(на пів студії - вистачить) і то гроші! :mrgreen:

Ви не розумієте, або не хочете, зробили нас всіх і продовжують робити :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:06

  Долярчик написав:
  somilitark написав:у вас есть сейчас максимум пару штук зелени,то вы с лёгкостью их закинули на грндепо и уже два баяна порвали от радости за самого себя

... а чого радість тримати в собі? :D :mrgreen:
... ну, "пару штук"(на пів студії - вистачить) і то гроші! :mrgreen:


Какой такой студии ..???
ИЗ ДСП ???
холява
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