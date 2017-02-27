Обсяги виробництва металургійної продукції в 2019 році — найнижчі в історії України
Українські металурги просять підтримки у держави та скаржаться на кризу в гірнично-металургійній сфері через зниження цін на світових сталевих ринках і часто необгрунтовані підвищення вартості послуг, які надають Укрзалізниця та Укренерго. https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/10/654714/
Вже сьогодні практично повністю зупинені Дніпровський металургійний завод, агломераційна фабрика Південного ГЗК, призупинено частину виробничих потужностей Дніпровського металургійного комбінату, скорочено виробництво на ПрАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та ПрАТ "Азовсталь".
Більшість інших підприємств галузі також опинилися на межі зупинення", - резюмують в Укрметалургпромі.
andrein написав:Обсяги виробництва металургійної продукції в 2019 році — найнижчі в історії України
Українські металурги просять підтримки у держави та скаржаться на кризу в гірнично-металургійній сфері через зниження цін на світових сталевих ринках і часто необгрунтовані підвищення вартості послуг, які надають Укрзалізниця та Укренерго. https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/10/654714/
Більшість інших підприємств галузі також опинилися на межі зупинення", - резюмують в Укрметалургпромі.
Ситуация, действительно, не радует, но как бы за этим "плачем Ярославны" не показались рыжие уши! Метинвест - крупнейший игрок рынка, поэтому при случае урвет и самый большой кусок преференций.
Хотя у него все итак в порядке! Да, эффективность немного снижается, но за полгода EBITDA 900 млн, а чистая прибыль - 400 млн долларов. Операционные показатели так и вовсе растут - и добыча, и производство +3% y-o-y.
Это есть результат удачной вертикальной интеграции - в холдинге и свое ЖРС, и свой коксующий уголь, и свои металлургические заводы. В дополнение, у сестринской компании (ДТЭК) еще и электроэнергия своя...
А если кому и нужна помощь, так это меткомбинатам без собственной ресурсной базы (в первую очередь, ГОКов).
Только у нас государственную помощь принято оказывать не тонким, а толстым. Как там flyman недавно писал, цитируя неизвестного мне поэта: "талантам надо помогать - бездарности пробьются сами"
Вот не хотелось бы, чтобы снова помогли таким "талантам"...
Вкладчик1234 написав:И чем закончится каждый из трёх вариантов, учитывая возможную остановку транзита газа
1 Транзит газу в бюджет - давав приблизно 1 млрд доларів(тобто Газпром платив Нафтогазу-3 млрд .але Нафтогаз витрачав на перекачку-2 млрд) 2 Один млрд доларів це 0,7% ВВП , або 1,9% Бюджету Як бачите-цифри не критичні. 3 Скоріш за все-Газпром здасться і ми не втратимо навіть цей мізер. 4 Бюджет порахований в гривнях,а тому зміна курсу впливає тільки на ті платежі ,які бюджет отримує в привязці до долара-а це не так вже й багато С/г - дає 5 млрд доларів - втрата максимум 10 млрд грн через курсові різниці Металургія-5 млрд доларів - втрата максимум 10 млрд грн через курсові різниці От і виходить що втрата Бюджету від курсу 24 замість курсу 26 - це всього 1,5-2%
Тут не зовсім так: Візьмемо на пальцяк - закладалася реалізація, наприклад, на початку року по 27-28, розрахунок прийшов по 24, а то й вже по 23,хх. Витрати ж типу з/п, енергоносії в гривні зростають, в доларах- ще більше, а конкуренція на світових ринках (особливо як у металургів) жорстка і продукція стає неконкурентноздатною від слова взагалі. Тоді після "закриття" попередніх контрактів зафіксуються збитки (або мін.прибутки -в кращому випадку), а чи будуть заключати нові - це вже буде оцінювати у кожному конкретному випадку власник. Наприклад, у звязку з курсовою невизначеністю, взяти тайм-аут типу скороченого робочого дня і т.д., а можливо, "ну його це гемор. в-цтво- краще вкластися в надприбуткові ОВДП". Тоді з різко зменшеної податкової бази буде менше і ПДФО, і військового збору і ЄСВ (також додаткове навантаження на бюджет, якому доведеться допомагати ПФ) і власне податку з прибутку. Плюс потягнуться суміжні в-цтва і ті, хто отримує бюджетні підряди. Буде мультиплікатор (тільки зворотний) в дії.
greenozon написав:після дна буває наступне і так до ... бетонного але кажуть і його можна пробити
.. що, за 1 гривню - будуть давати 2 долари?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Вкладчик1234 написав:И чем закончится каждый из трёх вариантов, учитывая возможную остановку транзита газа
1 Транзит газу в бюджет - давав приблизно 1 млрд доларів (тобто Газпром платив Нафтогазу-3 млрд .але Нафтогаз витрачав на перекачку-2 млрд)
Поправлю Вас. В державний бюджет "1 млрд. доларів" від транзиту НЕ ЙШОВ. Дивіться відповідну фінансову звітність "Нафтогазу". Така приблизно сума - прибуток від транзитних операцій "Нафтогазу". Далі цей прибуток фактично йшов на субсидіювання приватних облгазів та інші "корисні речі".
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