Додано: Сер 11 гру, 2019 00:09

budivelnik написав: Вкладчик1234 написав: И чем закончится каждый из трёх вариантов, учитывая возможную остановку транзита газа И чем закончится каждый из трёх вариантов, учитывая возможную остановку транзита газа 1 Транзит газу в бюджет - давав приблизно 1 млрд доларів (тобто Газпром платив Нафтогазу-3 млрд .але Нафтогаз витрачав на перекачку-2 млрд) 1 Транзит газу- давав приблизно(тобто Газпром платив Нафтогазу-3 млрд .але Нафтогаз витрачав на перекачку-2 млрд)

Поправлю Вас. В державний бюджет "1 млрд. доларів" від транзиту НЕ ЙШОВ. Дивіться відповідну фінансову звітність "Нафтогазу". Така приблизно сума - прибуток від транзитних операцій "Нафтогазу". Далі цей прибуток фактично йшов на субсидіювання приватних облгазів та інші "корисні речі". Поправлю Вас.. Дивіться відповідну фінансову звітність "Нафтогазу". Така приблизно сума - прибуток від транзитних операцій "Нафтогазу". Далі цей прибуток фактично йшов на субсидіювання приватних облгазів та інші "корисні речі".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell