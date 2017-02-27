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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2984298529862987

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 414
Не нижче 24.50
51%
212
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
2%
10
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 01:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я так понимаю скоро мы будем кредиты США давать с такой мощной валютой??? :lol:
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 01:36

  asti написав:Почему гривна не может повторить?!
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А какие предпосылки? ОВГЗ под 13% в среднем и продажа земли. На чем движение?
jerua
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 03:58

  asti написав:Почему гривна не может повторить?!
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Я задавал этот вопрос пару страниц назад.
proftpd66
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  #<1 ... 2984298529862987
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