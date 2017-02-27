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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 гру, 2019 01:20
Я так понимаю скоро мы будем кредиты США давать с такой мощной валютой???
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 01:36
А какие предпосылки? ОВГЗ под 13% в среднем и продажа земли. На чем движение?
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jerua
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Додано: Сер 11 гру, 2019 03:58
Я задавал этот вопрос пару страниц назад.
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