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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2984298529862987

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 415
Не нижче 24.50
51%
212
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 415
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 01:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я так понимаю скоро мы будем кредиты США давать с такой мощной валютой??? :lol:
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 01:36

  asti написав:Почему гривна не может повторить?!
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А какие предпосылки? ОВГЗ под 13% в среднем и продажа земли. На чем движение?
jerua
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 03:58

  asti написав:Почему гривна не может повторить?!
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Я задавал этот вопрос пару страниц назад.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 05:46

  asti написав:Почему гривна не может повторить?!
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Крона и звотый с начала 10х привязаны к ойро.

Можно например сербский динар и российский рубль посмотреть. Там тоже инфляцию таргетируют.
Но...
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 05:47

  zzzzzz написав:somilitark

сравни цифры отставание от плана поступлений
2018 - 0,25%
2019 - 0,5%
2020 - 10% ( прогноз )

Почему такая большая цифра получилась ? Потому что сейчас доходы, ниже прошлогодних. А на слудующий год план увеличили на 8,6% от этого года. А в этом году в 3 квартале ежемесячное отставание от плана 2-3% . Вот и вышло 10%

Конечно есть волшебное решение. Роняем гривну на 27 и все ОК


Ничего личного. Ранее был спор с Васей из Рiвного. Вася тогда говорил что перемога, Вы написали что дела будут плохи. Вася открыл счет: 0 : 1. :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 05:48

  budivelnik написав:
  Вкладчик1234 написав:И чем закончится каждый из трёх вариантов, учитывая возможную остановку транзита газа
1 Транзит газу в бюджет - давав приблизно 1 млрд доларів(тобто Газпром платив Нафтогазу-3 млрд .але Нафтогаз витрачав на перекачку-2 млрд)
2 Один млрд доларів це 0,7% ВВП , або 1,9% Бюджету
Як бачите-цифри не критичні.

А что, в случае прекращения транзита газпромом, на доставку газа потребителям внутри страны уже тратиться не нужно будет? :|
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 05:56

  asti написав:
  Andrew_ написав:
  asti написав:Почему гривна не может повторить?!
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Подумайте о своей маме, зачем нам такое укрепление?



  siriys написав:Такое укрепление нацвалюты обычно компенсируется сопоставимым ростом цен недвижимости. Посмотрите интереса ради по чём квартиры в Праге...
Так что выход есть! ;) ;)


Вот только сальдо торг баланса у Чехии +40 млрд


В Турции минус 25 почти всегда и было почти минус 40 млрд.
У нас минус 8.

Как теперь жить? :lol:

Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 11 гру, 2019 05:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 05:57

  flyman написав:
  escobar написав:Ох и горячая неделька ожидает нас друзья.

Сначала предвижу гучный зрадострастный стон патриотычной спильноты, после того как окажется что наш новый сине звездный папик немножко вытрет ноги об жовто-блакытные хотелки и прогнет, ради своих интересов, на крайне невыгодные условия. Лугандонских там престарелых сепаров вобьет каленым сапогом в глотку страны на условиях широчайшей автономии. По газу там заставит отказаться от всех претензий и вынудит подписаться на небольшие объемы транзита. И, как вишенка на торте, снимет все санкции с РФ.

Ну а затем предсмертный стон загнанных аленей, подсчитывающих насколько их матрас сдулся после падения курса ниже отметки 23.4. И подумывающих бежать штурмовать обменки, пока их грязные зеленые бумажки кому нибудь нужны.

Жду с нетерпением...

і шо, вогнав сєпаров?
з.і.
екобару надо помиться, шоб дурні мислі не лізли як воші до голови

Да, с курсом у меня точнее выходит.

Ну да не вечер еще, нашего бубочку на переговорах пока даже прессовать не начинали пока...
escobar
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