|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 гру, 2019 01:20
Я так понимаю скоро мы будем кредиты США давать с такой мощной валютой???
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
-
KOKS
-
-
- Повідомлень: 2216
- З нами з: 20.11.13
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 01:36
А какие предпосылки? ОВГЗ под 13% в среднем и продажа земли. На чем движение?
-
jerua
-
-
- Повідомлень: 810
- З нами з: 28.01.09
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 03:58
Я задавал этот вопрос пару страниц назад.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1372
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 гру, 2019 05:46
Крона и звотый с начала 10х привязаны к ойро.
Можно например сербский динар и российский рубль посмотреть. Там тоже инфляцию таргетируют.
Но...
-
escobar
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 30.05.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 05:47
zzzzzz написав:somilitark
сравни цифры отставание от плана поступлений
2018 - 0,25%
2019 - 0,5%
2020 - 10% ( прогноз )
Почему такая большая цифра получилась ? Потому что сейчас доходы, ниже прошлогодних. А на слудующий год план увеличили на 8,6% от этого года. А в этом году в 3 квартале ежемесячное отставание от плана 2-3% . Вот и вышло 10%
Конечно есть волшебное решение. Роняем гривну на 27 и все ОК
Ничего личного. Ранее был спор с Васей из Рiвного. Вася тогда говорил что перемога, Вы написали что дела будут плохи. Вася открыл счет: 0 : 1.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1372
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 гру, 2019 05:48
budivelnik написав: Вкладчик1234 написав:
И чем закончится каждый из трёх вариантов, учитывая возможную остановку транзита газа
1 Транзит газу в бюджет - давав приблизно 1 млрд доларів(тобто Газпром платив Нафтогазу-3 млрд .але Нафтогаз витрачав на перекачку-2 млрд)
2 Один млрд доларів це 0,7% ВВП , або 1,9% Бюджету
Як бачите-цифри не критичні.
А что, в случае прекращения транзита газпромом, на доставку газа потребителям внутри страны уже тратиться не нужно будет?
-
escobar
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 30.05.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 05:56
asti написав: Andrew_ написав:
Подумайте о своей маме, зачем нам такое укрепление?
siriys написав:
Такое укрепление нацвалюты обычно компенсируется сопоставимым ростом цен недвижимости. Посмотрите интереса ради по чём квартиры в Праге...
Так что выход есть!
Вот только сальдо торг баланса у Чехии +40 млрд
В Турции минус
25 почти всегда и было почти минус
40 млрд.
У нас минус 8.
Как теперь жить?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Сер 11 гру, 2019 05:59, всього редагувалось 1 раз.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1372
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 гру, 2019 05:57
flyman написав: escobar написав:
Ох и горячая неделька ожидает нас друзья.
Сначала предвижу гучный зрадострастный стон патриотычной спильноты, после того как окажется что наш новый сине звездный папик немножко вытрет ноги об жовто-блакытные хотелки и прогнет, ради своих интересов, на крайне невыгодные условия. Лугандонских там престарелых сепаров вобьет каленым сапогом в глотку страны на условиях широчайшей автономии. По газу там заставит отказаться от всех претензий и вынудит подписаться на небольшие объемы транзита. И, как вишенка на торте, снимет все санкции с РФ.
Ну а затем предсмертный стон загнанных аленей, подсчитывающих насколько их матрас сдулся после падения курса ниже отметки 23.4. И подумывающих бежать штурмовать обменки, пока их грязные зеленые бумажки кому нибудь нужны.
Жду с нетерпением...
і шо, вогнав сєпаров?
з.і.
екобару надо помиться, шоб дурні мислі не лізли як воші до голови
Да, с курсом у меня точнее выходит.
Ну да не вечер еще, нашего бубочку на переговорах пока даже прессовать не начинали пока...
-
escobar
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 30.05.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16350
|2001321
|
|
|6751
|1485033
|
Пон 09 гру, 2019 10:15
ЛОБ
|
|328
|45832
|
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama
|