escobar написав:

Ох и горячая неделька ожидает нас друзья.Сначала предвижу гучный зрадострастный стон патриотычной спильноты, после того как окажется что наш новый сине звездный папик немножко вытрет ноги об жовто-блакытные хотелки и прогнет, ради своих интересов, на крайне невыгодные условия. Лугандонских там престарелых сепаров вобьет каленым сапогом в глотку страны на условиях широчайшей автономии. По газу там заставит отказаться от всех претензий и вынудит подписаться на небольшие объемы транзита. И, как вишенка на торте, снимет все санкции с РФ.Ну а затем предсмертный стон загнанных аленей, подсчитывающих насколько их матрас сдулся после падения курса ниже отметки 23.4. И подумывающих бежать штурмовать обменки, пока их грязные зеленые бумажки кому нибудь нужны.Жду с нетерпением...