то ви взялися за фактор, на якому шибко не навангуєш ... а так, зараз рухаємося до бай зони, перед якою краще перевіряти шнурівку кед, якщо розкатувати губу, то можемо отримати такий рух, як був від 24ї фігури ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:29
то ви взялися за фактор, на якому шибко не навангуєш ... а так, зараз рухаємося до бай зони, перед якою краще перевіряти шнурівку кед, якщо розкатувати губу, то можемо отримати такий рух, як був від 24ї фігури ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:33
Там было 3 ярда, и куда они шли, вообще, непонятно, если на валютный рынок они не попадали. Похоже, их тырили всякие коболевы.
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