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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2985298629872988

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 416
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 416
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:29

  escobar написав:Да, с курсом у меня точнее выходит.

Ну да не вечер еще, нашего бубочку на переговорах пока даже прессовать не начинали пока...

то ви взялися за фактор, на якому шибко не навангуєш :) ... а так, зараз рухаємося до бай зони, перед якою краще перевіряти шнурівку кед, якщо розкатувати губу, то можемо отримати такий рух, як був від 24ї фігури ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:33

  centurionus написав:Поправлю Вас. В державний бюджет "1 млрд. доларів" від транзиту НЕ ЙШОВ. Дивіться відповідну фінансову звітність "Нафтогазу". Така приблизно сума - прибуток від транзитних операцій "Нафтогазу". Далі цей прибуток фактично йшов на субсидіювання приватних облгазів та інші "корисні речі".

Там было 3 ярда, и куда они шли, вообще, непонятно, если на валютный рынок они не попадали. Похоже, их тырили всякие коболевы.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2985298629872988
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