то ви взялися за фактор, на якому шибко не навангуєш ... а так, зараз рухаємося до бай зони, перед якою краще перевіряти шнурівку кед, якщо розкатувати губу, то можемо отримати такий рух, як був від 24ї фігури ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:29
то ви взялися за фактор, на якому шибко не навангуєш ... а так, зараз рухаємося до бай зони, перед якою краще перевіряти шнурівку кед, якщо розкатувати губу, то можемо отримати такий рух, як був від 24ї фігури ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:01
Візьме він графік злотого і крони до євро і передумає)))
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
23,50 (((((((
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:12
Решил не ждать дальше - купил 50% нужной суммы с утра по 23.65 в TAS2U. От добра добра не ищут - еще каких-то пару недель тому о таком курсе нельзя было и мечтать...
Всем удачного дня!
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:16
Завтра НБУ будет принимать решение по ставке. Может вообще сразу на 2-2,5 снизят.
Живите своим умом!
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:16
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Додано: Сер 11 гру, 2019 10:23
на такому рівні це, напевно, краще ніж все в гривні!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:34
А по єврових паперах теж 13% річних дають?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:38
Є можливість входу в долар ...саме розпочати.
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