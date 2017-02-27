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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 29862987298829892990>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 416
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 416
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:29

  escobar написав:Да, с курсом у меня точнее выходит.

Ну да не вечер еще, нашего бубочку на переговорах пока даже прессовать не начинали пока...

то ви взялися за фактор, на якому шибко не навангуєш :) ... а так, зараз рухаємося до бай зони, перед якою краще перевіряти шнурівку кед, якщо розкатувати губу, то можемо отримати такий рух, як був від 24ї фігури ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:01

  asti написав:
  jerua написав:
  asti написав:Почему гривна не может повторить?!
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А какие предпосылки?
Основная предпосылка - это общий позитивный настрой. Ожидания, так сказать. Вот смотрит нерезидент на такие графики где-нибудь в Лондоне или Бостоне и думает: а почему бы мне ещё на пару миллионов долларов ОВГЗ не прикупить пока ставка хорошая! :) :)

Візьме він графік злотого і крони до євро і передумає)))
athena1
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

23,50 (((((((
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:12

Решил не ждать дальше - купил 50% нужной суммы с утра по 23.65 в TAS2U. От добра добра не ищут - еще каких-то пару недель тому о таком курсе нельзя было и мечтать...
Всем удачного дня!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:13

  Andrew_ написав:23,50 (((((((


Думаете уже сегодня?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:16

  Anadonta написав:
  Andrew_ написав:23,50 (((((((


Думаете уже сегодня?


Завтра НБУ будет принимать решение по ставке. Может вообще сразу на 2-2,5 снизят.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:16

  Andrew_ написав:23,50 (((((((

Все в доларі?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Andrew_ написав:23,50 (((((((
Все в доларі?
на такому рівні це, напевно, краще ніж все в гривні!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:34

  athena1 написав:
  asti написав:
  asti написав:Почему гривна не может повторить?!
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Зображення
Вот смотрит нерезидент на такие графики где-нибудь в Лондоне или Бостоне и думает: а почему бы мне ещё на пару миллионов долларов ОВГЗ не прикупить пока ставка хорошая! :) :)
Візьме він графік злотого і крони до євро і передумає)))
А по єврових паперах теж 13% річних дають?! ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:38

  asti написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Andrew_ написав:23,50 (((((((
Все в доларі?
на такому рівні це, напевно, краще ніж все в гривні!

Є можливість входу в долар :)...саме розпочати.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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