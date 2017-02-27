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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:41
asti написав: Квесторе_поверніться написав: Andrew_ написав:
23,50 (((((((
Все в доларі?
на такому рівні це, напевно, краще ніж все в гривні!
Сподіваюсь, що так. Але тільки час покаже, яка стратегія була кращою...
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Додано: Сер 11 гру, 2019 10:44
Поплыли вниз 23,59/23,61
Живите своим умом!
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Додано: Сер 11 гру, 2019 10:48
zzzzzz написав:
Поплыли вниз 23,59/23,61
Да, похоже поспешил я с покупкой...
Но есть и позитив - вторую часть суммы куплю дешевле!
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Додано: Сер 11 гру, 2019 10:57
Всем привет! Ребята, подскажите с высоты своего опыта, стоит ли сейчас сдавать валюту и класть на гривневый депозит на несколько месяцев или на год, но с досрочным расторжением, например?
Видел, многие говорят, что ближайший месяц-два еще будет укрепление гривны, а потом быстрый рост доллара - предпосылки сохраняются?
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ScorpionLA
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:16
L написав:
Тут не зовсім так:
Візьмемо на пальцяк - закладалася реалізація, наприклад, на початку року по 27-28, розрахунок прийшов по 24, а то й вже по 23,хх. Витрати ж типу з/п, енергоносії в гривні зростають, в доларах- ще більше, а конкуренція на світових ринках (особливо як у металургів) жорстка і продукція стає неконкурентноздатною від слова взагалі. Тоді після "закриття" попередніх контрактів зафіксуються збитки (або мін.прибутки -в кращому випадку), а чи будуть заключати нові - це вже буде оцінювати у кожному конкретному випадку власник. Наприклад, у звязку з курсовою невизначеністю, взяти тайм-аут типу скороченого робочого дня і т.д., а можливо, "ну його це гемор. в-цтво- краще вкластися в надприбуткові ОВДП".
Тоді з різко зменшеної податкової бази буде менше і ПДФО, і військового збору і ЄСВ (також додаткове навантаження на бюджет, якому доведеться допомагати ПФ) і власне податку з прибутку. Плюс потягнуться суміжні в-цтва і ті, хто отримує бюджетні підряди. Буде мультиплікатор (тільки зворотний) в дії.
Вам і тим, чиї дописи Ви коментували раджу розібратися з чого складається дохідна частина бюджету. З яких податкових і інших платежів він наповнюється. Скільки там доля ПДВ, митних платежів і іншого. З чого сплачуються митні платежі, які безпосередньо залежать від курсу ВКВ НБУ. Що таке відшкодування ПДВ і хто його отримує. Яка принципова різниця між імпортом і експортом на кордоні і відрахування, особливо в бюджет, при цих операціях. Бо з написаного Вами і будівельником, складається враження, що ви зеленої уяви не маєте про те, що описуєте.
Будівельникові розрахунки ВТРАТ БЮДЖЕТУ від зміни курсу при ЕКСПОРТІ сг і метпродукції - це просто феєрія якась...
І з Ваших роздумів, коли ви трохи розберетеся з питаннями, які я озвучив, побачите, що з Ваших улюблених металургів залишається бюджету, після відшкодування ПДВ, яким вони ще й зловживають в додаток до офшорів. Вивчіть ще питання скільки вони експортують продукції переробки, а скільки просто руди і металобрухту. І чому вони так вперлися і таку істерику підняли, коли їх попросили трохи більше акцизу заплатити державі за варварське використання надр, які народу за конституцією належать.
Ну і тоді ж стане зрозуміло, які надходження в бюджет дають інші платники ПДВ (а потім уже решта по важливості ПДФО, військовий і тд, що Ви озвучили) та імпортери...
Востаннє редагувалось orest
в Сер 11 гру, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:18
ScorpionLA написав:
Всем привет! Ребята, подскажите с высоты своего опыта, стоит ли сейчас сдавать валюту и класть на гривневый депозит на несколько месяцев или на год, но с досрочным расторжением, например?
Видел, многие говорят, что ближайший месяц-два еще будет укрепление гривны, а потом быстрый рост доллара - предпосылки сохраняются?
Ніхто не знає майбутнього (С)
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:19
ScorpionLA
, этого, похоже, никто не знает. А если и знает, то молчит
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:21
Квесторе_поверніться написав: asti написав: Квесторе_поверніться написав:
Все в доларі?
на такому рівні це, напевно, краще ніж все в гривні!
Є можливість входу в долар
...саме розпочати.
А якщо потім 8 років стабільності (укріплення), як у 2000-2008 роках?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:24
Квесторе_поверніться написав: Andrew_ написав:
23,50 (((((((
Все в доларі?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:25
Anadonta написав: zzzzzz написав:
Поплыли вниз 23,59/23,61
Да, похоже поспешил я с покупкой...
Но есть и позитив - вторую часть суммы куплю дешевле!
а третью?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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