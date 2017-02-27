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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2987298829892990>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 416
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 416
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:41

  asti написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Andrew_ написав:23,50 (((((((
Все в доларі?
на такому рівні це, напевно, краще ніж все в гривні!

Сподіваюсь, що так. Але тільки час покаже, яка стратегія була кращою...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:44

Поплыли вниз 23,59/23,61
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:48

  zzzzzz написав:Поплыли вниз 23,59/23,61


Да, похоже поспешил я с покупкой...
Но есть и позитив - вторую часть суммы куплю дешевле!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем привет! Ребята, подскажите с высоты своего опыта, стоит ли сейчас сдавать валюту и класть на гривневый депозит на несколько месяцев или на год, но с досрочным расторжением, например?
Видел, многие говорят, что ближайший месяц-два еще будет укрепление гривны, а потом быстрый рост доллара - предпосылки сохраняются?
ScorpionLA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  L написав:Тут не зовсім так:
Візьмемо на пальцяк - закладалася реалізація, наприклад, на початку року по 27-28, розрахунок прийшов по 24, а то й вже по 23,хх. Витрати ж типу з/п, енергоносії в гривні зростають, в доларах- ще більше, а конкуренція на світових ринках (особливо як у металургів) жорстка і продукція стає неконкурентноздатною від слова взагалі. Тоді після "закриття" попередніх контрактів зафіксуються збитки (або мін.прибутки -в кращому випадку), а чи будуть заключати нові - це вже буде оцінювати у кожному конкретному випадку власник. Наприклад, у звязку з курсовою невизначеністю, взяти тайм-аут типу скороченого робочого дня і т.д., а можливо, "ну його це гемор. в-цтво- краще вкластися в надприбуткові ОВДП".
Тоді з різко зменшеної податкової бази буде менше і ПДФО, і військового збору і ЄСВ (також додаткове навантаження на бюджет, якому доведеться допомагати ПФ) і власне податку з прибутку. Плюс потягнуться суміжні в-цтва і ті, хто отримує бюджетні підряди. Буде мультиплікатор (тільки зворотний) в дії.

Вам і тим, чиї дописи Ви коментували раджу розібратися з чого складається дохідна частина бюджету. З яких податкових і інших платежів він наповнюється. Скільки там доля ПДВ, митних платежів і іншого. З чого сплачуються митні платежі, які безпосередньо залежать від курсу ВКВ НБУ. Що таке відшкодування ПДВ і хто його отримує. Яка принципова різниця між імпортом і експортом на кордоні і відрахування, особливо в бюджет, при цих операціях. Бо з написаного Вами і будівельником, складається враження, що ви зеленої уяви не маєте про те, що описуєте.
Будівельникові розрахунки ВТРАТ БЮДЖЕТУ від зміни курсу при ЕКСПОРТІ сг і метпродукції - це просто феєрія якась...
І з Ваших роздумів, коли ви трохи розберетеся з питаннями, які я озвучив, побачите, що з Ваших улюблених металургів залишається бюджету, після відшкодування ПДВ, яким вони ще й зловживають в додаток до офшорів. Вивчіть ще питання скільки вони експортують продукції переробки, а скільки просто руди і металобрухту. І чому вони так вперлися і таку істерику підняли, коли їх попросили трохи більше акцизу заплатити державі за варварське використання надр, які народу за конституцією належать.
Ну і тоді ж стане зрозуміло, які надходження в бюджет дають інші платники ПДВ (а потім уже решта по важливості ПДФО, військовий і тд, що Ви озвучили) та імпортери...
Востаннє редагувалось orest в Сер 11 гру, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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orest
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:18

  ScorpionLA написав:Всем привет! Ребята, подскажите с высоты своего опыта, стоит ли сейчас сдавать валюту и класть на гривневый депозит на несколько месяцев или на год, но с досрочным расторжением, например?
Видел, многие говорят, что ближайший месяц-два еще будет укрепление гривны, а потом быстрый рост доллара - предпосылки сохраняются?


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vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:19

ScorpionLA, этого, похоже, никто не знает. А если и знает, то молчит :).
vlad6603
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:21

  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:
  Квесторе_поверніться написав:Все в доларі?
на такому рівні це, напевно, краще ніж все в гривні!

Є можливість входу в долар :)...саме розпочати.

А якщо потім 8 років стабільності (укріплення), як у 2000-2008 роках? :wink: :D
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:24

  Квесторе_поверніться написав:
  Andrew_ написав:23,50 (((((((

Все в доларі?

90% :evil:
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:25

  Anadonta написав:
  zzzzzz написав:Поплыли вниз 23,59/23,61
Да, похоже поспешил я с покупкой...
Но есть и позитив - вторую часть суммы куплю дешевле!
а третью? ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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