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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:32
Anadonta написав: zzzzzz написав:
Поплыли вниз 23,59/23,61
Да, похоже поспешил я с покупкой...
Но есть и позитив - вторую часть суммы куплю дешевле!
Про всяк випадок, поділіть цю другу частину, ще на дві частини
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:37
Про по 15:
Если Минфин не будет размещать , то нерезы могут продавать бакс и гривну покупать для раскрутки до 16грн. И уже потом резко вверх чтобы зайти обратно по 50?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:42
proftpd66 написав:
Про по 15:
Если Минфин не будет размещать , то нерезы могут продавать бакс и гривну покупать для раскрутки до 16грн. И уже потом резко вверх чтобы зайти обратно по 50?
спродати долари по 16, щоби потім їх купити по 50 - нормальна стратегія
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:45
Andrew_ написав: Квесторе_поверніться написав: Andrew_ написав:
23,50 (((((((
Все в доларі?
90%
По постам видно(
Накатались на сезонных качелях?
Уже года 2 пишу, гривнедепо и не парьтесь...
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:46
zzzzzz написав: Anadonta написав: Andrew_ написав:
23,50 (((((((
Думаете уже сегодня?
Завтра НБУ будет принимать решение по ставке. Может вообще сразу на 2-2,5 снизят.
думаю, что 1-1.5%.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:49
lrs7719 написав:
думаю, что 1-1.5%.
минимум 1.5%, думаю что даже больше
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:56
vovakwasov написав: proftpd66 написав:
Про по 15:
Если Минфин не будет размещать , то нерезы могут продавать бакс и гривну покупать для раскрутки до 16грн. И уже потом резко вверх чтобы зайти обратно по 50?
спродати долари по 16, щоби потім їх купити по 50 - нормальна стратегія
Продать сейчас по 23 и до 16. Потом придумать халтуру и выйти всем . И зайти по 50 . Куда ещё лучше ?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 12:03
0ptima написав: lrs7719 написав:
думаю, что 1-1.5%.
минимум 1.5%, думаю что даже больше
Даже на 2.5% - уже не важно. Но не думаю что будет резко. В следующем году будет дефляция. В начале года так точно
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Додано: Сер 11 гру, 2019 12:13
zzzzzz написав: Anadonta написав: Andrew_ написав:
23,50 (((((((
Думаете уже сегодня?
Завтра НБУ будет принимать решение по ставке. Может вообще сразу на 2-2,5 снизят.
Ждём снижения ставок по кредитам. Конечно, ставить на гривну - рискованно, но кто не рискует... А в зелени сидеть уже и больно)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 12:13
orest написав:
І чому вони так вперлися і таку істерику підняли, коли їх попросили трохи більше акцизу заплатити державі за варварське використання надр, які народу за конституцією належать.
Вибачте, але ця емоційність (включаючи те, що, згідно процитованого, варварство з використанням надр притаманне лише тільки залізнорудникам і аж ніяк не видобувачам марганцевих руд, яких чомусь додатковими податками не скривдили), при всій повазі до Ваших широких познань, не дає полишити думку про Вашу заангажованість. А думка така геть нівелює усі інші аргументи ставлячи під питання коректність їх підбору.
orest написав:
Ну і тоді ж стане зрозуміло, які надходження в бюджет дають інші платники ПДВ (а потім уже решта по важливості ПДФО, військовий і тд, що Ви озвучили) та імпортери...
У першому наближенні Ви цілком праві. Але:
1. Треба мати геть викривленне уявлення про сутність буття щоб вважати головним джерелом збагачення імпортерів, тобто - споживання, яке ніяк не компенсується еквівалнтним виробництвом.
2. Експортери (до речі, я не маю ніякого відношення до експорту металів), як і будь-хто інший, працюють на свою користь - або при(зу)пиняють працювати тією мірою, коли вигідно зробити саме так. Їх призупинка означає, у тому числі, зменшення числа працюючих та весь кумулятивний ефект від зниження іх доходів та витрат, то ж вважати, що справа обмежується тільки ПДВ (який, дійсно, не є визначною рисою експортерів), скажімо так, не стовідсотково корректно.
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