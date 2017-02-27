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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2988298929902991>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 416
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 416
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:32

  Anadonta написав:
  zzzzzz написав:Поплыли вниз 23,59/23,61


Да, похоже поспешил я с покупкой...
Но есть и позитив - вторую часть суммы куплю дешевле!


Про всяк випадок, поділіть цю другу частину, ще на дві частини :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:37

Про по 15:

Если Минфин не будет размещать , то нерезы могут продавать бакс и гривну покупать для раскрутки до 16грн. И уже потом резко вверх чтобы зайти обратно по 50?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:42

  proftpd66 написав:Про по 15:

Если Минфин не будет размещать , то нерезы могут продавать бакс и гривну покупать для раскрутки до 16грн. И уже потом резко вверх чтобы зайти обратно по 50?


спродати долари по 16, щоби потім їх купити по 50 - нормальна стратегія :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:45

  Andrew_ написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Andrew_ написав:23,50 (((((((

Все в доларі?

90% :evil:

По постам видно(
Накатались на сезонных качелях?
Уже года 2 пишу, гривнедепо и не парьтесь...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:46

  zzzzzz написав:
  Anadonta написав:
  Andrew_ написав:23,50 (((((((


Думаете уже сегодня?


Завтра НБУ будет принимать решение по ставке. Может вообще сразу на 2-2,5 снизят.


думаю, что 1-1.5%.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:49

  lrs7719 написав:
думаю, что 1-1.5%.

минимум 1.5%, думаю что даже больше
0ptima
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:56

  vovakwasov написав:
  proftpd66 написав:Про по 15:

Если Минфин не будет размещать , то нерезы могут продавать бакс и гривну покупать для раскрутки до 16грн. И уже потом резко вверх чтобы зайти обратно по 50?


спродати долари по 16, щоби потім їх купити по 50 - нормальна стратегія :lol:


Продать сейчас по 23 и до 16. Потом придумать халтуру и выйти всем . И зайти по 50 . Куда ещё лучше ? :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:03

  0ptima написав:
  lrs7719 написав:
думаю, что 1-1.5%.

минимум 1.5%, думаю что даже больше


Даже на 2.5% - уже не важно. Но не думаю что будет резко. В следующем году будет дефляция. В начале года так точно
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:13

  zzzzzz написав:
  Anadonta написав:
  Andrew_ написав:23,50 (((((((


Думаете уже сегодня?


Завтра НБУ будет принимать решение по ставке. Может вообще сразу на 2-2,5 снизят.

Ждём снижения ставок по кредитам. Конечно, ставить на гривну - рискованно, но кто не рискует... А в зелени сидеть уже и больно)
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Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:І чому вони так вперлися і таку істерику підняли, коли їх попросили трохи більше акцизу заплатити державі за варварське використання надр, які народу за конституцією належать.


Вибачте, але ця емоційність (включаючи те, що, згідно процитованого, варварство з використанням надр притаманне лише тільки залізнорудникам і аж ніяк не видобувачам марганцевих руд, яких чомусь додатковими податками не скривдили), при всій повазі до Ваших широких познань, не дає полишити думку про Вашу заангажованість. А думка така геть нівелює усі інші аргументи ставлячи під питання коректність їх підбору.

  orest написав:Ну і тоді ж стане зрозуміло, які надходження в бюджет дають інші платники ПДВ (а потім уже решта по важливості ПДФО, військовий і тд, що Ви озвучили) та імпортери...


У першому наближенні Ви цілком праві. Але:
1. Треба мати геть викривленне уявлення про сутність буття щоб вважати головним джерелом збагачення імпортерів, тобто - споживання, яке ніяк не компенсується еквівалнтним виробництвом.
2. Експортери (до речі, я не маю ніякого відношення до експорту металів), як і будь-хто інший, працюють на свою користь - або при(зу)пиняють працювати тією мірою, коли вигідно зробити саме так. Їх призупинка означає, у тому числі, зменшення числа працюючих та весь кумулятивний ефект від зниження іх доходів та витрат, то ж вважати, що справа обмежується тільки ПДВ (який, дійсно, не є визначною рисою експортерів), скажімо так, не стовідсотково корректно.
headshaker
 
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