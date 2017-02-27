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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2988298929902991

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 416
Не нижче 24.50
51%
213
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
21
23.25 - 23.49
3%
11
23.00 - 23.24
4%
18
Нижче 23.00
13%
54
Всього голосів : 416
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:29

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.12.2019..........................2361,0216
Гривна укрепилась на 8 копеек.
Стартовали с уровней вчерашнего закрытия, сузив спред сверху сразу до рабочих 2 копеек. С 10-15 до 10-35 осторожно опустились на 1.5 копейки. После непродолжительной паузы, в 11 отскочили на 0.5 копейки вверх и стабилизировались почти до полудня. Незадолго до времени определения справочного курса снова на полкопейки опустились. В целом, можно констатировать отсутствие динамики в первой половине торгов.
Анализом ликвидности нас НБУ пока не побаловал. Надеюсь, к объявлению официального курса исправятся.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
09.12.2019
Усього, млн дол. США 469.9
Предложение осталось достаточно высоким. Чистый спрос составил около 400 млн. Для понедельника это приличные обороты.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:31

Підкажіть, бакс піде в гору чи в низ за наступний місяць два? КРаще купити зараз чи здати поки по цій ціні?:)
cbo6oda22
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что с курсом на Миняйло, последние дни он был выгоднее банковских на прием доллара, на сейчас он на несколько копеек хуже?
yuriy_kuzmik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:42

  ScorpionLA написав:Всем привет! Ребята, подскажите с высоты своего опыта, стоит ли сейчас сдавать валюту и класть на гривневый депозит на несколько месяцев или на год, но с досрочным расторжением, например?
Видел, многие говорят, что ближайший месяц-два еще будет укрепление гривны, а потом быстрый рост доллара - предпосылки сохраняются?


Наблюдения за валютами развивающихся стран показывают, что для успешных случаев характерны три обстоятельства:
1. Жёсткая бюджетная политика.
2. Бурный рост иностранных инвестиций (ПИИ и портфолио).
3. Рациональная политика центрального банка.
Один и три у нас пока хорошо. Два не очень. Но есть наджеда, что мы сосредоточимся на дерегуляции, демонополизации и создании равных условия для бизнеса, и через годик инвестор пойдет к нам табуном. Год-два у нас еще есть.
Ставить на гривну сейчас это как в казино играть на красное или черное. Вероятность 50 на 50.
В таких условиях гусары остаются в казино играют. А утром пьют шампанское и едут с красивыми девушками к цыганам. Зануды и плохиши уходят домой трезвыми и пусто и бессодержательно спят одни.

ЗЫ. В своих видениях я вижу нашу гривну, приносящую нам радость, в лучах яркого, благодатного и теплого света.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Бо з написаного Вами і будівельником, складається враження, що ви зеленої уяви не маєте про те, що описуєте.
Будівельникові розрахунки ВТРАТ БЮДЖЕТУ від зміни курсу при ЕКСПОРТІ сг і метпродукції - це просто феєрія якась...
Орест, я з повагою читаю Ваші повідомлення і хоча не з усім згоден - про те не називаю Вас невігласом..
По суті
1 Якщо Ви експортували на 5 млрд доларів продукції , то у випадку курсу 27 - Ваша виручка в гривнях - 135 млрд грн , а у випадку 24 - 120 млрд грн
2 Не залежно від курсу-ваші гривневі затрати сталі
3 Таким чином , Ваша маржа зменшилась на 15 млрд грн і з цих 15 млрд грн ніхто вже не сплатить ні ПДФО ні ЄСВ ні прибутковий ні ПДВ - так як ці платежі становлять приблизно 60% - то і виходить
Недоотримання 15 млрд грн=недоотримання бюджетом 10 млрд грн
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:47

  Навуходоносор написав:Ждём снижения ставок по кредитам.


Задача №1 сейчас быстро запустить приемлемую для пипла ипотеку. Для начала 5%-7%. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У нас отскок когда нибудь будет?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:03

  Andrew_ написав:У нас отскок когда нибудь будет?

Говорят по ТА от 23,0-23,2 можем отскочить...
Ну или нет. Вон Либо о гусарах баллады выложил)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:03

... за крок до перевороту думок ©

  ScorpionLA написав:Всем привет! Ребята, подскажите с высоты своего опыта, стоит ли сейчас сдавать валюту и класть на гривневый депозит на несколько месяцев или на год, но с досрочным расторжением, например?
Видел, многие говорят, что ближайший месяц-два еще будет укрепление гривны, а потом быстрый рост доллара - предпосылки сохраняются?

... а пів року ви в "підземеллі" сиділи? :D
  vovakwasov написав:Ніхто не знає майбутнього (С)

... серйозно? ;)
- те, що у моєму підписі нижче - нічого не говорить? ;) :D
  vlad6603 написав:ScorpionLA, этого, похоже, никто не знает. А если и знает, то молчит

- от я НЕ мовчу..... :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В депозитах с пополнением ставки могут пересматривать?
Andrew_
 
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