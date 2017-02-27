Додано: Сер 11 гру, 2019 12:42

ScorpionLA написав: Всем привет! Ребята, подскажите с высоты своего опыта, стоит ли сейчас сдавать валюту и класть на гривневый депозит на несколько месяцев или на год, но с досрочным расторжением, например?

Видел, многие говорят, что ближайший месяц-два еще будет укрепление гривны, а потом быстрый рост доллара - предпосылки сохраняются? Всем привет! Ребята, подскажите с высоты своего опыта, стоит ли сейчас сдавать валюту и класть на гривневый депозит на несколько месяцев или на год, но с досрочным расторжением, например?Видел, многие говорят, что ближайший месяц-два еще будет укрепление гривны, а потом быстрый рост доллара - предпосылки сохраняются?

Наблюдения за валютами развивающихся стран показывают, что для успешных случаев характерны три обстоятельства:1. Жёсткая бюджетная политика.2. Бурный рост иностранных инвестиций (ПИИ и портфолио).3. Рациональная политика центрального банка.Один и три у нас пока хорошо. Два не очень. Но есть наджеда, что мы сосредоточимся на дерегуляции, демонополизации и создании равных условия для бизнеса, и через годик инвестор пойдет к нам табуном. Год-два у нас еще есть.Ставить на гривну сейчас это как в казино играть на красное или черное. Вероятность 50 на 50.В таких условиях гусары остаются в казино играют. А утром пьют шампанское и едут с красивыми девушками к цыганам. Зануды и плохиши уходят домой трезвыми и пусто и бессодержательно спят одни.ЗЫ. В своих видениях я вижу нашу гривну, приносящую нам радость, в лучах яркого, благодатного и теплого света.